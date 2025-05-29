竊血症｜洗腎血流量不足易頭暈？雙手血壓差異大伴隨2症狀要小心

台灣一名中年女性為洗腎患者，出現頭暈情況多年，到處求醫仍無法改善。半年多前，因為洗腎血流量不足，就醫時，醫師發現患者的洗腎瘻管雖然被打通，但動脈壓力仍低，加上頭暈症狀，推測病人罹患「鎖骨下動脈竊血症候群」，進一步詳細檢查確認，醫師施行導管微創血管成型術及支架置放，終於解決病人多年困擾。



台灣員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖指出，中年婦女雖曾因頭暈求診，但多年來一直查不出原因，也因洗腎多年，誤以為是洗腎後遺症，便不再理會，但近年來洗腎血流一直都不足。

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賴金湖表示，患者求診後，經超聲波檢查，發現病患腋下靜脈有狹窄情形，於是先在門診進行「氣球擴張的血管成形術」，目的是打通洗腎瘻管；但打通後，病人血流仍然非常微弱，動脈壓力也相當低。

賴金湖推測，病患本身動脈存在嚴重狹窄，導致洗腎的血流偏低，當下安排血管攝影，看到患者鎖骨下動脈開口處幾乎完全阻塞，也就是「鎖骨下動脈竊血症候群」。

賴金湖後續患者安排第二次血管治療，因阻塞位置非常接近主動脈，先以導絲從下方穿越阻塞處，再慢慢導入氣球進行擴張。氣球擴張後仍有部分殘存狹窄及鈣化，再放置支架，將阻塞部位撐開，動脈血流即可恢復順暢，病人多年的頭暈症狀明顯改善，生活品質大幅提升。

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雙手血壓數值差異大 手部無力、頭暈注意

賴金湖解釋，人體頭部的血液分別由前方的左、右兩側頸動脈及後方的脊椎動脈供應。正常血流方向是由心臟向遠端流動，但患有鎖骨下動脈竊血症候群的患者，會因鎖骨下動脈近端阻塞，導致向左側腋下動脈及左側椎動脈血流量不足。

賴金湖說，一般活動時血流量是足以供應的，但患者有時並不會覺得有明顯異常感覺。但遇到劇烈活動時，左手血管需要有較多血流量，由於左側鎖骨下動脈供應的血流量不夠，會發生左側椎動脈血液，逆流供應左手所需要血量，便稱為「竊血症候群」。

但左側椎動脈原本是供應腦幹、小腦及部分大腦，一旦血流量下降會造成頭部缺血，患者會出現頭痛、頭暈等症狀。

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偶爾需量測雙手血壓 超過20 mmHg差異要小心

賴金湖提到，患者打通血管後，因其洗腎多年，卻從未量過左手血壓，雙手量測比對後，發現差距超過30 mmHg。醫師呼籲，民眾若發現自己雙手血壓相差20 mmHg 以上，並且經常出現頭暈或手部無力的情況，就要留意可能是鎖骨下動脈阻塞所造成的竊血症候群。

賴金湖說明，一般民眾量血壓都固定量一隻手，偶爾可雙手上臂都測量，因此，若發現血壓時發現差距超過20 mmHg差異就須加以留意，若伴隨手部無力與頭暈的情況，建議可至心臟外科檢查，及早確認、治療。

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