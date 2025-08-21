成日腦袋昏沉記憶力差？中醫教飲4補氣養腦茶飲、按5穴道醒腦提神

明明睡得飽，卻感覺腦袋昏沉、工作效率低落、記憶力變差，甚至連說話都卡卡的，提不起精神？專家提醒，這很可能就是「腦霧」找上門了！「腦霧」雖不是病，但如認知功能減退的症狀，卻影響生活與工作。



中醫怎麼看腦霧？台灣Dr.Nice明悅中醫診所副院長朱益智表示，在中醫理論中，「腦為髓海」、「神明藏於心」，腦部的清明運作仰賴氣血、腎精、脾胃等系統的支持。

腦霧常對應以下幾種證型：

1. 氣血不足：現代人常熬夜、壓力大，氣血虧虛無法上濡於腦，出現健忘、反應遲鈍。

2. 脾胃虛弱：飲食不節、久坐少動導致脾虛生痰，痰濁上擾清竅，使人頭昏腦脹。

3. 肝鬱氣滯：長期情緒壓抑讓肝氣無法舒展，氣機不暢也會影響精神清晰。

4. 腎精虧虛：年齡增長、過度用腦、過勞等都會耗傷腎精，腦力自然下降。



想改善腦霧、恢復清晰思緒與活力，可以從「補氣養腦、健脾化濕、疏肝解鬱、滋養腎精」四個方向來做調理。本次，朱益智特別分享4種方法，可用於養腦補氣。

補氣養腦茶飲，喝出清爽頭腦

日常飲用溫補茶飲，可提升腦部氣血循環、清醒思緒。

元氣醒腦茶

材料：黃耆5g、人參鬚2g、枸杞5g、菊花3g

功效：補氣提神、清肝明目，適合氣虛易疲倦者。

飲法：熱水沖泡10分鐘，早午飲用皆宜。



黨參黃耆茶

材料：黨參、黃耆各10g

功效：補中益氣、提神醒腦，改善精神疲憊。



醒腦舒神茶

材料：石菖蒲3g、遠志3g、甘草2g

功效：開竅安神、增強記憶力。

TIPS：有高血壓或失眠者建議諮詢中醫師再飲用。



枸杞紅棗茶

材料：枸杞、紅棗各10g

功效：補氣養血，改善健忘、臉色蒼白。



飲食調補腦力，吃出活力與記憶力

透過食療補養五臟，是中醫養生的根本。推薦吃黑芝麻糊，能滋陰補腎、促進腦部代謝；喝碗山藥蓮子雞湯，能健脾益腎、提升元氣；或核桃紅棗粥，即可補腎健腦、養心安神。

1. 補氣血食材：紅棗、枸杞、雞肉、牛肉、葡萄、黑木耳、菠菜

2. 健脾食材：山藥、蓮子、薏仁、小米、茯苓

3. 補腎食材：黑芝麻、黑豆、核桃、桑葚、海參



善用穴道按摩，隨時隨地醒腦提神

簡單的穴道刺激，有助於氣血上行、改善腦部供養。每個穴位按壓1〜2分鐘，以有痠脹感為宜，早晚各1次或感覺疲憊時按摩。

1. 百會穴（頭頂正中）：提神醒腦、強化記憶

2. 印堂穴（眉心處）：安神清腦、放鬆壓力

3. 太陽穴（眉尾後方凹陷）：緩解頭脹、精神昏沉

4. 內關穴（手腕上兩寸）：寧心安神、減壓

5. 足三里穴（膝下三寸）：健脾補氣、提升精神



調整作息，用好習慣才能養好腦

中醫強調「起居有常」，養腦不只靠吃與按，還要靠規律生活。

1. 早睡早起：晚上11點前入睡，讓大腦獲得充足修復

2. 適度運動：每天30分鐘快走、瑜伽或八段錦，活化氣血

3. 減少用腦過度：少滑手機、適時休息，避免資訊過載

4. 靜心減壓：練習冥想、深呼吸或聽輕音樂，有助舒壓養神



朱益智提醒，無論用任何養生方法都需要時間與恆心，若腦霧症狀持續不退，建議尋求專業中醫師評估，量身打造專屬的調理方案。現在就開始每天一點點調整，養出好精神，讓思緒重新明朗，迎接每個清醒的日子！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

