常常感到疲憊、精神不濟？一文看清慢性疲勞恐引發8大疾病

「你最近怎麼看起來好累？」「是不是又沒睡好？」現代人長期處於高壓生活，不論是工作、課業還是日常瑣事，常常覺得疲憊、精神不濟，這種長期疲累不一定只是單純的壓力或睡不好，有可能是「慢性疲勞症候群」的警訊！



長期疲勞若不處理，恐怕會引發以下健康問題：

1. 抑鬱症（憂鬱症）

壓力與疲勞讓大腦長期處於緊繃，血氧與能量供應不足，會讓思緒變得遲鈍、記憶力下降，也更容易焦慮、心情低落。久而久之，可能演變為憂鬱症。

相關文章：慢性疲勞｜瞓極都累站直都難5症狀 或與壓力免疫系統有關無藥醫?👇👇👇

+ 13

2. 大腸激躁

壓力大時，身體會分泌大量壓力荷爾蒙（如皮質醇），腸道也會因為神經刺激而出現腹瀉或便秘。若長期處於這種狀態，腸道菌叢容易失衡，腸腦連結出現異常，反而讓人更疲憊。

3. 纖維肌痛

總是覺得累或壓力大，會影響中樞神經的神經傳導，使身體對疼痛變得更敏感。這種疼痛會遍及身體兩側、腰部上下，且持續三個月以上，與一般肌肉痠痛不同。

4. 癌症

當身體長期處於疲勞狀態，免疫力下降，DNA修復功能也會變差。若關鍵基因受損又無法修復，就可能導致細胞突變，進而提高癌症風險。

5. 慢性頭痛

壓力、疲勞加上久坐不動、姿勢不良，容易造成肩頸肌肉緊繃、血液循環變差，引發頭痛。長期只靠止痛藥應付，不處理根本原因，可能讓頭痛變成慢性病。

6. 心腦血管疾病

過度疲勞會增加心臟負擔，血壓上升、心跳加快，對已有高血壓、高血脂的人來說，可能提高中風、心肌梗塞等風險。

3招可逐步緩解慢性疲勞（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章慢性疲勞｜連續6個月以上有疲勞感恐患病！中醫傳授3方法緩解

7. 胃潰瘍

疲勞讓胃黏膜防禦能力下降，再加上飲食不規律、情緒緊張，很容易刺激胃酸分泌，導致胃黏膜受損，引發胃潰瘍。

8. 卵巢早衰

長期熬夜或休息不足，會讓內分泌系統混亂，影響性荷爾蒙穩定，導致卵巢功能下降、雌激素減少，可能提早進入更年期，還可能增加骨質疏鬆與心血管風險。

延伸閱讀：

憂鬱焦慮也會肩頸痠痛？６種讓人肩頸痠痛的病

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

