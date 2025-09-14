護腰｜2大坐姿改善腰痛！有助調和全身氣血流暢輕鬆遠離腰肌勞損

你常感到腰痛嗎？快來學習中國古老的坐姿，透過調和全身氣血，放鬆腰部、幫助緩解腰痛。



端坐

中國古老的坐姿之一，端身而坐，對自然、對人充滿敬畏之意，避免鬆散懈怠。好處是透過擠壓腳踝部筋脈，調和腿部氣血，可以放鬆腰部，緩解腰肌勞損症狀。

練習時間：3～10分鐘。

操作方法：

1. 兩膝頭併攏，腳大趾相對，足跟外扒，屈膝著蓆，臀部坐在腳後跟上。

2. 頭部端正，腰部放鬆，兩肩略提，腋下微懸開，手指展開，放鬆手腕，兩手掌放於大腿中部，胸略回收，小腹微緊，身體端正，目視前方。



溫馨提示

1. 請將手貼在腰部，反覆體驗腰部是否下沉放鬆了，大多數人仍然是緊張和繃緊的，腰部放鬆尤其重要。

2. 身體形態端正，精神安寧。



正坐

正坐講究的是心性內涵以及透過坐姿達到一種修身養性、改善氣質、內外調合、和氣護身、形神兼備的目的，可以溫和膝蓋、膀胱、腳部等氣血，達到緩解腰痛的效果。

練習時間：3～15分鐘。

操作方法

1. 兩膝頭併攏，雙腳豎起，腳大趾相對，足跟外扒，屈膝著蓆，臀部坐在腳後跟上。

2. 頭部端正，腰部放鬆，兩肩略提，腋下微懸開，手指展開，放鬆手腕，兩手掌放於大腿中部，胸略回收，小腹微緊，身體端正，目視前方。



溫馨提示

1. 若坐不下時，可以先練習端坐，在端坐的基礎上，轉為腳跟相對，腳趾外扒坐下，最後再將雙腳豎起。

2. 正坐時，形體要端正、自然。



