性功能障礙｜啤酒肚會影響性功能？醫生揭減重能讓雄性素大增128%

許多中年男性困擾的啤酒肚問題，不僅影響外表，更可能危及性功能。最新研究顯示，腹部脂肪會將雄性素轉換成雌激素，導致雄性素濃度下降，而透過減重治療，不但能提升雄性素濃度，更能有效改善性功能障礙問題。



台灣復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」分享了一項來自意大利的研究成果。該研究團隊招募83位中年肥胖男性進行研究，這些受試者都具有相同特徵：雄性素濃度低於標準值（低於12 nmol/L）、有性功能障礙問題，且無其他內分泌異常。

相關文章：減肥｜中年肥胖未必與年齡有關 10個生活小習慣 暗地讓身體囤肉👇👇👇

+ 23

研究團隊將受試者分為三組，進行為期8週的治療計劃。A組採用每週注射減重藥物並配合飲食運動控制、B組僅進行飲食運動控制、C組則是補充雄性素並配合飲食運動控制。研究結果令人驚訝，接受減重藥物治療的A組在各項指標上都優於其他組別。

王思恒強調，維持健康體重不只能讓人活得更久、更好，還能改善外表、重振男性雄風。（Facebook@一分鐘健身教室）

王思恒指出：「A組的體重減少達8.1%，遠優於C組的3%。不僅如此，A組的體脂率下降7.7%，體態也獲得明顯改善，包括肌肉量增加和腰圍縮小。最重要的是，A組的雄性素濃度大幅提升128%，雌激素則下降60%，而C組的雌激素反而出現上升現象。」

7方法減少內臟脂肪（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：減肥｜為什麼會出現啤酒肚？醫傳授7方法減醣、做有氧運動瘦小腹

減重為何能提升雄性素，研究人員提出專業解釋。王思恒表示，研究發現腹部脂肪細胞具有將雄性素轉換成雌激素的特性，導致體內雄性素濃度降低。此外，肥胖所引起的胰島素阻抗也會影響大腦下視丘軸的訊號傳遞，進而抑制睪丸製造雄性素。

更值得注意的是，研究中A組的情緒性暴食行為也獲得顯著改善，降幅達67%。王思恒強調，維持健康體重不只能讓人活得更久、更好，還能改善外表、重振男性雄風，避免老年時需要長期照護，也能減少身體各處疼痛的困擾。

延伸閱讀：

抽脂≠減肥！醫：主要改善體態…身材還是有可能走樣

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

