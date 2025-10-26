長者運動恩物「超慢跑」非人人能做？3類人要諮詢醫生｜附教學

近年刮起「超慢跑」風，因不分年齡、不受空間、時間限制，深受長者及上班族歡迎，但超慢跑真的人人都適合嗎？

醫師表示，「超慢跑」並非字面上的慢，其實它有一定的節奏與速度要求，不一定適合每個人，建議有足底筋膜炎、膝蓋、腳踝、關節等問題的人，最好先諮詢醫師的意見再開始練習。



超慢跑是從日本節目爆紅興起的一種運動，主打低強度且適合所有年紀的人動起來，堪稱是一種適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力的低有氧運動，以類似原地跑步的方式來達到運動，沒有時間與空間限制，可以邊看電視或聊天時同步運動。

身體出現「這些」狀況 先詢問醫師

然而，超慢跑正如字面上所說的「慢」？台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主任程威銘表示，「超慢跑」並非字面上的慢，其實它有一定的節奏與速度要求，例如每分鐘達到180下，時速要比健走更快些。此運動雖然適合運動新手、年長者或體能較不好的人，但若有以下狀況，最好先諮詢醫師。

1. 足底筋膜炎

2. 膝蓋、腳踝、關節有問題

3. 心血管疾病的患者



程威銘認為，跑步對多數人來說，是一種自然而然的動作，超慢跑與其他運動比起來較為溫和，但切記運動前一定要熱身，運動後一定要伸展，才能避免傷害。他強調，剛開始，也許會找不到節奏，但只要能持續運動、保持節奏、定期練習，能降低肥胖與慢性病的風險。

不運動小心「這些」疾病找上門

國內外已有諸多研究指出，許多疾病跟不運動有關，程威銘以常見的性功能障礙或勃起障礙為例，因爲血管很細小如果長期缺乏活化、代謝不良等導致血管功能不佳，就很容易受到血脂、膽固醇等的影響，而這些患者也同時屬於心肌梗塞的高危險群。

另外，肥胖問題也會直接影響泌尿系統的健康，對於男性的攝護腺肥大或產後婦女、高齡長者常見的尿失禁、骨盆腔鬆弛等症狀，控制體重，病況也能得到改善，因此，對於平時不運動或有運動困難的人來說，超慢跑的確是不錯的選擇。

