小腸氣｜78歲男陰囊腫塊是疝氣　嚴重可致腸壞死　這些徵狀要求醫

「醫生，我那邊腫起來啦! 」78歲的台灣榮民王老先生至泌尿外科看診時，訴說陰囊附近最近突然出現腫塊，表示「走路就會跑出來，用手揉一揉會覺得比較舒服」，經醫師診斷為「疝氣」。



發現疝氣及時就醫

疝氣發生不分年齡 嬰兒及老年人最常見

台灣臺中榮總嘉義分院泌尿外科主治醫師林佳達指出，「疝氣」俗稱墜腸（小腸氣），是指腹腔內的腸子跑到腹腔外，最常見的就是腹股溝疝氣，觸診時可在腹股溝（即鼠蹊部處）摸到一團腫塊，肚子用力時會變大一些，平躺時多半會縮回去。

林佳達醫師補充，疝氣發生不分年齡，但最常見於嬰兒及老年人，分別有7%及8%的好發率，但嬰兒及長者形成疝氣的原因各有不同，嬰幼兒主要是有先天性的疝氣袋凸出於腹腔外，而老年人形成疝氣的原因，就像是輪胎外胎使用太久磨破了，內胎跟著鼓出來，因此在治療上除須修平內胎（去除疝氣袋）外，還要加強外胎（腹壁補強術），避免復發。

不治療恐致命 腹腔鏡疝氣修補手術傷口小、恢復快

疝氣治療通常以「手術」修補，但許多嬰兒患者的父母經常擔心年齡太小，不忍心讓小孩接受手術。林佳達醫師強調，治療疝氣除外觀考量，最重要的就是為避免腸子從腹腔內滑出，無法縮回的「嵌頓性疝氣」，嚴重可能造成腸壞死、敗血症，甚至死亡。

林佳達醫師進一步說明，腹腔鏡疝氣修補手術相較傳統手術，傷口小，術後疼痛感較低、住院天數短約1-3日，且通常可立即恢復正常工作，手術成功率超過95%，在手術時，會檢查腹腔對側，查看是否有潛在性對側疝氣發生可能，則可同時修補，這樣可大幅降低對側疝氣發生的機會，減少將來需要再動一次手術的機率。

日常減少腹壓可預防 疝氣這樣自我察覺

林佳達醫師提及，小兒疝氣可能有先天性的特點，但成年人疝氣則可以「減少腹壓」來預防，平常應避免長期用力大便造成便祕，避免攝護腺（前列腺）肥大未治療導致須長期用力小便，或避免慢性咳嗽、長期搬舉重物等，減少腹部壓力上升的行為。

林佳達也提醒，大部分的疝氣可從外觀看出，患者也能察覺到自己腹股溝或陰囊處出現突出的腫塊，當站立及腹部用力時特別明顯，有時候患部會出現疼痛、或沉重感，當出現以上症狀，建議立即尋求醫師專業診斷及治療，才不會導致病情惡化。

