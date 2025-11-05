膽固醇並非越低越好　醫生提醒適量膽固醇有助降失智與柏金遜風險

隨著失智人口不斷攀升，除了高齡化趨勢導致，有研究發現，膽固醇過低也可能是埋下致病的危險因子。



台灣秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼醫師表示，膽固醇是腦部與神經連結的主要成分，不僅用來保護細胞膜強度及流動性，也是每個細胞製造細胞膜所需的原料，尤其當陽光曬到皮膚時，皮下膽固醇也會變成維他命D，因此足夠營養和維繫剛好的總膽固醇，可幫助降低罹患失智機會。

柏金遜症易有活動障礙 後期恐併發失智症

不過膽固醇非越低越好，無論太低或太高都可能影響健康，因此建議總膽固醇指數維持在160至220，而低密度膽固醇則維持在80至140。邱百誼醫師指出，像阿茲海默症與柏金遜症（亦稱帕金森病、巴金森氏症）而言雖同屬大腦神經退化疾病，但病因和表現的特徵不同，前者會先出現記憶缺損、個性改變並容易迷路，後期才會有動作障礙，後者則初期造成各種活動障礙，到了後期才會併發失智症（認知障礙症）。

每天早晚芳香按摩 有助柏金遜症患者舒壓

其中柏金遜症嚴重的神經退化性疾病，以動作慢、肌肉僵硬和放鬆時不自主顫抖為三大症狀，後期有三分之一會併發失智症，目前沒有藥物可根治，因此除了規律用藥，更要保持運動習慣、營養均衡以及良好睡眠品質。台灣林姿宜芳療師提及，無論病患或照顧者在自我照顧上都很重要，像也可透過芳香按摩紓壓，每天可早晚給自己5至10分鐘的耳多穴道按摩搭配喜歡的精油，保養身體。

頭孢曲松能減緩神經退化 為柏金遜症治療現曙光

此外，雖柏金遜症目前治療上仍未解，但臨床研究已出現許多突破性成果，來自台灣中山醫學大學何應瑞教授研究發現，頭孢曲松能防止神經死亡及腦部發炎症狀、減緩神經退化，甚至可以促進腦部神經新生，目前也獲得許多國家的專利以及美國FDA及台灣衛福部核准，可望為此疾病帶來治療曙光。邱百誼醫師強調，治療前除了詳細病史，也要了解病患的失智類型，才能對症下藥，提供合適的治療處方。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

