痣越長越大竟是皮膚癌　醫師教5口訣判斷　顏色雜大於這尺寸注意

臉上痣十年變大、傷口久不癒……當心不是老化而是皮膚癌！不少人聽過肺癌、乳癌、肝癌，但其實「皮膚」本身就是人體最大的器官，也會長癌，而且在台灣每年約落在十大癌症第8–9名之間。



台灣萬芳醫院皮膚科沈孟暵主治醫師指出，皮膚癌種類多，但最常見的有三種：基底細胞癌、鱗狀細胞癌、惡性黑色素瘤。其中惡性黑色素瘤雖然不常見，卻是惡性度極高、死亡率最快的腫瘤之一。

常見皮膚癌：基底細胞癌、鱗狀細胞癌、惡性黑色素瘤

沈孟暵說明，皮膚癌種類很多，但一般人最常遇到的是：

1. 基底細胞癌（最常見）

通常生長速度慢，極少轉移。只要手術切除，多數患者可痊癒。

2. 鱗狀細胞癌（第二常見）

常出現在有慢性傷口、反覆刺激情況的皮膚，或長期日曬者。

3. 惡性黑色素瘤（最危險）

台灣一年約新增200–300例，雖不算多，但惡性度極高，進展快速，是皮膚科醫師「最不能忽略」的病。

兩個真實案例：良性誤會十年、三個月傷口越擦越大

案例一：以為是良性腫塊，10年後長成巨大腫瘤

一位70多歲男性臉上出現「怪怪的東西」十年，當年醫師判斷可能是良性，他也不以為意。但十年間腫塊持續變大，直到女兒提醒才再次就醫，確診是基底細胞癌。

案例二：阿嬤擦藥三個月沒好，傷口越擦越大

80歲婦人臉上有傷口，以為只是破皮，到藥局買藥擦了3個月不僅沒好反而變大，就醫後確診為鱗狀細胞癌。醫師提醒：傷口超過2～3個月不癒合、越變越大，一定要就醫。

哪些人皮膚癌風險較高？

沈孟暵指出以下因素會增加風險：

1. 長期日曬（尤其早年務農、戶外工作者）

2. 皮膚白皙者

3. 免疫力不好（糖尿病、癌症患者）

4. 慢性傷口

5. 接觸致癌物質



很多阿公阿嬤會說「我現在都不曬太陽了」，但沈孟暵提醒，皮膚癌不是兩三個月的事，是早年累積的紫外線傷害造成的。

皮膚癌怎麼檢查？需要手術嗎？

就醫後，醫師會進行2步驟：

1. 皮膚鏡檢查：像放大鏡，可觀察皮下結構。

2. 切片檢查：局部麻醉後切下一小塊（約0.5–1公分），送病理科化驗。



多數皮膚癌只要「手術切除」即可。沈孟暵強調：「如果人生只能選一種癌症，希望你得的是基底細胞癌，因為切掉通常就好了。」少數年紀大或害怕手術的患者會選擇非手術治療，但效果較差，仍以手術最完整。

惡性黑色素瘤：最需要警覺的皮膚癌

雖然不普遍，但惡性度極高，都要提高警覺：

1. 有家族史

2. 常曬太陽

3. 大型先天痣（＞20公分）

4. 身上痣特別多



此外，亞洲人最常見的黑色素瘤長在手、腳、腳掌與指甲，更容易被忽略。

痣是不是黑色素瘤？5字訣快速判斷

1. 不→不對稱

畫十字分兩邊不對稱，要注意。

2. 亂→邊界亂

良性通常邊緣平滑；凹凸不平要小心。

3. 雜→顏色雜

同一顆痣出現咖啡、灰、黑等多色，是警訊。

4. 大→大於0.6公分

越大越需注意。

5. 變→有明顯變化最重要！

一年比一年大、顏色變化、厚度變凸，都要就醫。

皮膚癌可早期發現、早期治療

皮膚癌只要及早發現，治癒率非常高，提醒大家：

1. 痣或傷口久不癒（2–3個月）

2. 腫塊凹凸不平

3. 痣越長越大

4. 痣顏色變化多、長得奇怪

5. 手腳、腳掌出現黑點



都應儘早就醫檢查。

