男性勃起功能障礙恐是心臟問題！哈佛研究揭規律射精有效護心防癌

台灣泌尿科醫師呂謹亨援引多項國際研究指出，男性規律的性生活與射精頻率，與心血管健康、攝護腺癌風險及整體死亡率均存在顯著關聯，呼籲男性正視性健康議題。



《美國心臟病學期刊》研究發現，每週性行為達兩次以上的男性，罹患嚴重心臟病的風險，約為每月不到一次男性的一半，風險降幅達45%至50%。

相關文章：頭痛發生性行為時頭痛欲裂？恐腦出血或漏水 勇於就醫別害羞！👇👇👇

+ 8

另有美國大型研究指出，心血管疾病患者若同時伴隨低性頻率，整體死亡率會比單純患有心血管疾病的患者高出許多。呂謹亨醫師補充，性行為本身屬於輕度有氧運動，每次平均消耗約60大卡，同時能釋放腦內啡、減輕壓力，並有助於增強免疫系統功能。

在攝護腺癌預防方面，哈佛大學一項長達18年的大型研究顯示，每月射精達21次以上的男性，與每月射精4至7次的族群相比，罹患攝護腺癌的風險可降低約19%至33%。呂謹亨醫師說明，規律射精能幫助攝護腺排出廢物與潛在致癌物、調節睪固酮等荷爾蒙分泌，並能有效改善骨盆腔的血液循環，三項機制共同發揮防癌效果。

針對不同年齡層的建議頻率，日本醫師依體能狀況提出參考目標：

40多歲族群每月建議12至18次

50多歲為8至12次

60歲以上長者則可維持每月6至10次



依個人狀況彈性調整。

呂謹亨醫師亦提醒，勃起功能障礙不應被單純視為性事問題。研究分析指出，勃起需仰賴良好的血管功能與血液流通，ED往往與動脈硬化、冠心病或中風存在關聯，是心血管疾病的早期警告指標。

他強調，男性若出現相關症狀，不應因害羞而迴避就醫，背後可能隱藏高血壓、糖尿病或心血管方面的潛在問題，及早檢查才能防患未然。另外，日常應減少加工肉類與動物性脂肪攝取，搭配規律運動與戒菸，才能從內而外維持健康狀態。

相關文章：心臟病｜盤點心肌梗塞9大前兆 3方法預防低鹽飲食、控制體重👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

結紮致攝護腺癌？逾210萬人研究推翻：不影響荷爾蒙

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

