牙齒健康｜為什麼要洗牙？多久洗一次？10種人易患牙周病建議多洗

許多人總等到牙齒出問題了，才願意到牙醫診所洗牙。

文：曹嘉儀 資料查核：Hello 醫師



究竟多久要洗牙一次？為什麼要洗牙，每天刷牙仍不夠乾淨嗎？洗牙過程時間多久？《Hello醫師》為您一一說明。

為什麼要洗牙？（按圖看清👇👇👇）

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洗牙是維持牙周組織健康、預防牙周疾病的重要措施，並具有以下功用：

1. 清除牙菌斑、牙結石

2. 清除牙齒表面著色，恢復正常光澤和顏色

3. 檢查蛀牙及牙周健康狀況

4. 口臭、牙齦發炎或牙周病



牙菌斑、牙結石和牙周病等3件事環環相扣。台灣人牙周病盛行率高達9成，除了因為抽煙、嚼檳榔及刷牙方式不正確之外，也包括未定期回診洗牙、檢查。

1. 牙菌斑：又稱牙垢，由食物殘渣、口腔上皮細胞、唾液及細菌所組成，最快於進食20分鐘後產生，主要藉由日常刷牙清除。

2. 牙結石：若日常刷牙未將牙菌斑清潔乾淨，或未按時洗牙，清除齦溝內的牙菌斑，久了就會導致蛀牙或形成牙結石。洗牙不僅能清除牙菌斑，也能去除牙結石。

3. 牙周病：牙結石沉積已久，會往牙齦下方，也就是牙肉與骨頭的方向發展，造成牙齦腫脹、發炎，形成牙周病，或嚴重損壞牙根，造成病患需接受拔牙治療。

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洗牙是用水洗嗎？多久洗牙一次？

洗牙過程雖有水出現，但主要是透過超聲波，將牙結石震碎後清除；也有醫師會用牙周刮刀，去除牙齦下方的牙結石。

洗牙一般建議半年洗1次，或最少1年1次，以便及時去除牙結石、治療蛀牙，避免後續問題出現。

洗牙要幾分鐘？洗牙時間因人而異

洗牙時間約半小時至1小時，視個人的牙周健康狀況而定；若牙齒滿布牙結石，或有其他牙周問題，洗牙時間可能較長；反之，若平時皆認真刷牙，每半年也都會按時洗牙，洗牙時間就比較短。

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這10種人建議3個月洗牙1次

下列10個族群由於易有牙周問題、併發症風險較高，若罹患牙周疾病，治療難度也比一般人高，建議每3個月洗牙1次（包含在健保給費之內）：

1. 孕婦

2. 口乾症患者，例如服用高血壓藥物所致

3. 糖尿病患

4. 牙周病患者

5. 腦血管疾病患者

6. 血液透析及腹膜透析患者

7. 使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者

8. 惡性腫瘤患者

9. 身心障礙者

10. 進行化放療的特殊患者



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：洗牙多久一次？每次幾分鐘？這10種人建議3個月洗牙1】

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