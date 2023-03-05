二十四節氣 · 驚蟄｜慎防寒流 學會「春捂」養生法 附3款養生食譜

不經不覺，新一年已經過去兩個月，來週星期一（3月6日）將會是二十四節氣中的驚蟄。驚蟄的含義是「昆蟲被春雷驚醒而鑽出來」，表示此時氣溫回升，春雷初響，蟲類開始活動，預示著春天的到來。話雖如此，但大家還不可以將冬衣收入儲物盒內，因為香港的驚蟄經常會遇上寒流來襲，如果唔想因此病倒，不如學習一下「春捂」養生法！



慎防「驚蟄」寒流！

在香港，每年的驚蟄時節，一般都是天氣轉暖的時期，但是有時也會遇到寒流天氣。由於香港氣候受到東北季風和南方氣流的影響，所以在驚蟄之後，有時會出現寒流天氣，尤其是在早春的時候，氣溫會驟降，出現陰雨天氣，氣溫也會明顯下降。去年（2022年）3月的平均溫度，就曾在短短的兩天內下降逾10度。

幸好，香港的氣候變化很快，寒流天氣一般只會持續幾天至一周左右，之後天氣往往會轉暖。因此，在驚蟄時節，雖然可能會遇到寒流天氣，但是整個春季的天氣仍然是以溫暖和潮濕為主的。

何謂「春捂」？

「春捂」是一種中國傳統的養生方法，其主要原理是利用春季氣候溫暖、陽氣漸升的特點，幫助身體從冬季適應到春季的氣候變化，預防和治療春季容易出現的一些疾病。以下是一些具體的實際行動：

1. 衣著方面



春季氣溫變化較大，早晚溫差較大，因此要注意隨時增減衣物，避免感冒。春捂的衣著需要注意以下幾點：

- 穿上透氣性好、保暖性強的衣服。像棉質、羊毛、羽絨等材質的衣服都比較適合春季穿著，可以起到保暖的作用。

- 注意分層穿著。春季氣溫變化較大，早晚溫差較大，可以根據實際情況穿多層衣服，早晚時可以逐漸脫下外層衣服。

- 注意保護頭部和腳部。頭部和腳部是容易受涼的部位，可以戴上帽子、圍巾等配飾保護頭部，穿上保暖鞋或襪子來保護腳部。

- 注意避免穿得過多或過少。過多會導致出汗過多，使身體失去水分，過少則容易感冒，所以要根據實際情況穿戴。

3. 飲食方面



春季是蔬菜水果的盛產期，建議多吃蔬菜水果，以補充身體所需的維生素和礦物質。春捂的飲食應該注重以下幾點：

- 減少寒涼食品的攝入。春季氣溫還比較低，不宜過多食用寒涼的食物，例如生冷食品、冰品等，以免損傷胃腸健康。

- 多吃具有溫補作用的食物。春季氣溫變化大，人體需要補充能量，可以多吃具有溫補作用的食物，例如雞肉、牛肉、鴨肉、羊肉等，尤其是一些溫補的湯品可以起到很好的保健作用。

- 多吃蔬菜、水果和粗糧。春季是蔬菜和水果的盛產期，這些食品含有豐富的維生素和礦物質，可以增強人體免疫力，同時粗糧也是必不可少的，可以補充人體所需的營養素。

- 注意飲食清淡。春季氣溫變化大，人體的新陳代謝也相應調整，因此春季的飲食以清淡為主，減少油膩和辛辣的食物，避免對消化系統造成負擔。

4. 避免過度疲勞



春季氣候逐漸回暖，人們容易感到精力充沛，但也容易出現疲勞。因此，建議避免過度疲勞，合理安排工作和休息時間。

5. 中醫按摩、食療等方法



春季是中醫養生的重要時期，建議可以通過中醫按摩、食療等方法，增強身體的免疫力和抗病能力。

春捂推薦食療 附3款養生食譜

在此推薦3款適合驚蟄期間進食的食譜：

1. 蓮子薏米粥

蓮子和薏米都具有清熱、利濕、健脾胃的作用，適合春季身體容易出現的口渴多飲、腹脹便溏等問題。

材料：

- 蓮子 50 克

- 薏米 50 克

- 糯米 50 克

- 水 1000 克

- 冰糖 適量



製作方法：

1. 將蓮子、薏米、糯米洗淨，泡水 30 分鐘。

2. 加入 1000 克水，放入煲中，煮沸後轉小火煮 30 分鐘。

3. 加入冰糖調味，繼續煮 10 分鐘即可。



2. 紅棗薑茶

紅棗和薑都具有溫補、活血、促進血液循環的作用，適合春季身體容易出現的寒症和血液循環不佳的問題。

材料：

- 紅棗 10 顆

- 薑 20 克

- 冰糖 適量

- 水 1000 克



製作方法：

1. 將紅棗和薑洗淨，切片備用。

2. 將 1000 克水放入煲中，加入紅棗和薑，煮沸後轉小火煮 20 分鐘。

3. 加入冰糖調味，繼續煮 10 分鐘即可。



3. 山藥炒木耳

山藥和木耳都具有滋陰、補脾胃的作用，適合春季身體容易出現的脾胃虛弱、食慾不振等問題。

材料：

- 山藥 100 克

- 木耳 50 克

- 蔥 1 條

- 生姜 10 克

- 食用油 適量

- 鹽 適量



製作方法：

1. 將山藥切成絲，用水泡軟，木耳泡發，切成絲，蔥和生姜切成絲備用。

2. 燒熱鍋，加入食用油，放入蔥和生姜煸炒。

3. 加入山藥和木耳，煸炒幾分鐘，加入適量的鹽調味即可。



只要學會春捂養生法，加上適當的食療，想要過一個健康的春天，可以說是手到拿來。