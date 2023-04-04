「主婦手」這個皮膚病名稱的由來在於病發的族群多數是家庭主婦，而且主婦手不易完全康復，常常好了又再紅腫脫皮發作，那麼到底這個惱人的疾病是否也是濕疹的一種？它發作的原因又是什麼？下文會為大家一一詳解，並提供春季的護膚攻略讓各位受皮膚狀況困擾的女士還原白滑美肌。



主婦手是濕疹嗎？

主婦手亦稱富貴手，是手部濕疹的一種，而它被稱為主婦手的原因由於家庭主婦的手部經常接觸水及刺激性物質，導致患上主婦手的機率比一般人高。正常而健康的皮膚會有天然的皮脂和角質層保護着，不過當過度清潔及經常接觸刺激物質而損害了皮脂和角質層，就會誘發皮膚的炎症反應。曾有人患有主婦濕疹誤信坊間偏方，使用米酒、白醋等來浸泡雙手，殊不知這些液體也是刺激性物質的一種，反令病情更加惡化。由於濕疹只是皮膚炎症的一個統稱，濕疹還會再細分不同的種類，而主婦手就是當中的並中一種的接觸性皮膚炎，以過敏性物質及接觸刺激性物質所引起。

接觸性皮膚炎是什麼？ 接觸性皮膚炎的出現與不同過敏原以及接觸的刺激物質有莫大的關係。不論因接觸過敏原而引起過敏性皮膚炎，還是長時間接觸刺激性化學物質而引起刺激性皮膚炎，主要病徵都會是皮膚出現紅腫及發癢，出現泛紅丘疹，甚至脫皮及出現水泡。

接觸性皮膚炎主要病徵都會是皮膚出現紅腫及發癢，出現泛紅丘疹，甚至脫皮及出現水泡。

主婦手的症狀

主婦手的初期症狀皮膚會發紅、滲出組織液、乾燥及粗糙脫皮，進一步則會變為慢性症狀出現皮膚角化並龜裂、嚴重更可使指紋消失及手指僵直。一般會從經常使用的手開始出現症狀，從手指如拇指、食指、中指指背並擴散至手掌，然後會慢慢延至雙手，由於它的疼痛痕癢感，外觀的龜裂，而且康復後又經常出現，讓患者十分煩惱。

化學物質：洗潔精、肥皂、洗衣粉、消毒劑、清潔劑

造成主婦手的元兇

主婦手的發生其實並不僅僅是家庭主婦的族群，一些經常接觸水及刺激性物質的族群例如美髮界、餐飲界、醫療界等職業人士也是患上主婦手的高風險族群。此外，家庭遺傳、有過敏性體質、特異性體質、手部皮膚保護力弱者都會有較大機率患上主婦手，所以主婦手的形成主要與反覆接觸刺激性物質及過敏原有關。

可導致主婦手的常見物質：

日常生活用品：橡膠手套、園藝用品如土壤、含鎳或鉻的用品、金屬工具等

食物：處理及接觸薯仔皮、芋頭、洋蔥、大蒜等

化學物質：洗潔精、肥皂、洗衣粉、消毒劑、清潔劑



形成主婦手的成因：（按圖）

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洗潔精也是致敏原？ 本港曾有調查發現市面有高達二十多款的洗潔精含有可致敏防腐劑如MIT、CMIT或BIT，若經常接觸含量高可致敏防腐劑的洗潔精，有機會引發皮膚過敏，嚴重時更可令手部出現皮膚炎症。

主婦手會傳染嗎？ 由於主婦手並非由細菌或病毒所引起，而是因為接觸過敏原產生的皮膚反應以及因為長期接觸化學物質使手部的肌膚屏障受損，使手部產生皮膚炎症，所以主婦手並不會傳染，不過由於主婦手難以根治，故此患者經常康復過後又再次復發。

汗皰疹會在手部以及腳掌長有小水泡

手腳長小水泡—可能是另一種手部濕疹

手部濕疹不止主婦手這一種，當您發現手部不止乾燥脫屑，紅腫，還出現一堆密密麻麻的小水泡的時候，很大機會是患上一種名為汗皰疹的濕疹。汗皰疹常見於曾患上接觸性皮膚炎，異位性皮膚炎的人士，以及容易有手汗，或經常接觸刺激性物質的人士亦是患上汗皰疹的高危族群，所以汗皰疹及主婦手最大的分別是汗皰疹會在手部以及腳掌長有小水泡，而主婦手則不會有此症狀。

平日需要勤加保護肌膚

改善主婦手重點

正確地使用手套

正確地使用手套



由於長期接觸刺激性物質是造成主婦手的主因之一，所以使用手套是避免雙手碰觸刺激物的方法，不過手套本身也可能成為主婦手患者的過敏原之一，特別是乳膠、橡膠物料的含粉手套，所以建議聚乙烯手套及無粉手套，而且如果佩帶時間超過十五分鐘的話，可以在手套內再戴上可以吸汗的棉質手套，就可以做到外層防水隔絕外來的刺激物質，亦在內層吸走汗水避免刺激皮膚。而使用手套過後亦要將手套反轉徹底晾乾，以免有積水殘留滋生細菌。

讓雙手全日保持滋潤

重建肌膚屏障



主婦手的患者很多時候除了受來刺激物質影響，過度接觸水從而帶走皮膚上油脂造成角質層受損，以及令皮膚中保濕因子成份沒法留在肌膚表層，反而使皮膚變得過度乾燥，所以平日需要勤加保護肌膚，例如選用含天然成份，及封閉性保濕成份的護膚產品，例如神經醯胺，可以協助重建肌膚屏障，當手部太過乾燥時，可以塗在護手霜然後戴上手套睡覺。另外在日常可以隨身攜帶護手霜及護膚產品，讓雙手全日保持滋潤。

患上濕疹過程讓人煎熬其中一個原因是病發時皮膚會變得痕癢難忍，而抓撓的時候又會令皮膚進一步受損及惡化，濕疹使患者的生活以及身心造成不少麻煩。而慶幸現時醫學的科研讓護膚產品出現突破性的改進，不只可以從根源重建肌膚屏障，還在短時間內紓緩濕疹帶來的痕癢狀況—來自新加坡科研技術的護膚產品品牌Suu balm就推出了一系列針對濕疹人士以及敏感肌的產品，且不含類固醇，可頻繁使用而不會產生藥物依賴性。



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減少接觸水的時間

不管是洗手還是洗澡盡量不要太長時間，而且要避免使用過熱的水沖洗，因為會加劇皮膚痕癢及脫屑的狀況，同時也會帶走皮膚表層天然的油脂。清潔過後要立即吸乾皮膚上的水分，避免使肌膚過度接觸水分而變得更乾燥。另外在做家務時亦不要用手扭乾拖把，毛巾，衣服等使肌膚受磨擦及刺激。

避免食用刺激性食物

容易患上主婦手的族群都是擁有過敏體質，所以要小心避免進食刺激性食物例如蝦蟹、蛋、牛奶、辛辣食品等等，引發身體發炎反應。

了解紓緩主婦手的方法：（按圖）

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低敏護膚攻略

在中醫角度，濕疹與皮膚過敏的出現，與濕邪、風邪及熱邪有關。

風邪



春天主風，而風主動，而春天時節生發，身體經冬天積聚毒素，在風盛時就會誘發痕癢，除此之外風邪也會引發不同疾病，例如鼻敏感，哮喘，皮膚病，嚴重則有中風，高血壓等等。

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濕邪



在中醫角度，濕是陰邪，會影響人體內的陽氣，更使病痛纏身。濕重的問題產生，除了天氣環境潮濕的問題之外，同時身體脾胃的功能不良，使代謝水液的能力下降，導致濕氣淤積在體內，也會使濕重的狀況發生。而濕重也是各種過敏原、霉菌、塵蟎的繁殖生長的最佳季節，若人體在長期接觸黴菌、塵蟎等大量致敏原的情況下，很容易爆發濕疹、過敏症及主婦手等的皮膚問題。

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熱邪



由於春天身體陽氣升發，臟腑對應於肝，也是調理肝臟及把身體廢物排出體外的時機，當春天肝氣不能正常疏洩時候就會使肝火過盛而傷肺氣，肺主管皮膚，當肺氣虛弱，皮膚就容易出現各種問題。

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