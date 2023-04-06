風濕｜下週濕度爆表 多雨潮濕關節痛易返發 預防學4招！

踏入清明，天氣開始變得多雨又潮濕，天文台更預測香港下週相對濕度高達70~95%。潮濕天氣十分麻煩，除了會讓人感到乏力外，對於有風濕及關節痛的人更是苦不堪言。



很多人以為風濕是一種痛症的名稱，但其實風濕是因天氣轉變而誘發的關節痛統稱。風濕包括多種不同的疾病，比較常見的有類風濕關節炎、乾燥綜合症、系統性紅斑狼瘡、強直性脊柱炎、骨關節炎等。

在中醫的概念中「風」和「濕」是指天地之間存在風邪與濕邪，每逢下雨或潮濕天氣，風濕之氣相對較盛，如果身體受到風寒濕邪侵襲，就會使肢體經絡的氣血受阻，不通則痛，因而導致肢體關節的痺痛、酸楚、麻木感，或關節屈伸不利、腫大等問題。

很多人都錯誤地認為，風寒濕痺是老年人的專利，年輕人不用擔心，其實風濕不分年齡、性別，很多風濕發病年齡都是青壯年時期。

▼以下四類人最易風濕（按圖了解👇👇👇 ）：

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▼預防風濕要點做？（按圖了解👇👇👇 ）：

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▼風濕注意事項（按圖了解👇👇👇）：

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如何預防風濕復發？

1. 多做運動，以增強抵抗力



多做運動有助增強抵抗力，由於風濕病是一種免疫系統疾病，若抵抗力足夠強，則能減少風濕復發的風險。

2. 保持居住環境通爽



若天氣許可，多把門窗打開，盡量保持室內要環境通爽，長期居於潮濕的環境，不但風濕會更容易復發，對皮膚及呼吸道健康都會造成不良影響。

3. 經常用熱水泡腳



用熱水泡腳可以緩解疲勞、促進血液循環和放鬆肌肉，有助於預防關節炎和風濕。不過要注意，泡腳時需要注意水溫不要過高，以免引起疼痛和損傷皮膚，同時，避免泡腳時間過長，以免使身體虛弱，加重病情，泡腳後亦應及時擦干腳部。

4. 保持良好心態



情緒不佳時，疲倦時，是人體抵抗力最低的時候。此時易受風寒侵蝕，得風濕。

兩款祛濕茶飲材料和做法：

以下是兩種有助於預防風濕復發的湯水或茶飲：

1. 紅棗薑茶

用料份量：

- 紅棗：10-12顆

- 薑：1小塊（約20克）

- 冰糖：適量

- 水：1.5-2升



製法：

1. 紅棗去核洗淨，切成兩半。



2. 薑去皮，切成薄片。



3. 將紅棗和薑放入煲中，加入足夠的水，大火煮沸後轉小火煮30分鐘。



4. 加入冰糖調味，繼續煮5分鐘，直到冰糖完全溶解。



5. 熄火，等待紅棗薑茶稍微降溫後即可飲用。



功效：

紅棗薑茶可以促進血液循環，緩解疲勞，增強身體免疫力，對於預防風濕症狀和緩解關節疼痛有一定的幫助。紅棗和薑都是中藥材，紅棗具有滋補調氣、養血安神的功效，薑則具有解表散寒、溫中止痛的功效，兩者搭配起來可以起到協同作用。此外，紅棗薑茶還有助於改善腸胃功能，促進消化吸收，有助於維護身體健康。

2. 五穀茶

用料份量：

- 糯米：100克

- 綠豆：50克

- 薏仁：50克

- 紅豆：50克

- 小米：50克

- 水：2升

- 冰糖：適量



製法：

1. 將糯米、綠豆、薏仁、紅豆、小米等五穀材料混合洗淨，泡水約30分鐘至1小時。



2. 將泡好的五穀材料和水放入煲中，大火煮沸後轉小火煮約1小時。



3. 加入冰糖調味，繼續煮5分鐘，直到冰糖完全溶解。



4. 熄火，等待五榖茶稍微降溫後即可飲用。



功效：

五榖茶是一種中藥茶飲，可以滋補身體，增強體力，對於預防風濕症狀和緩解關節疼痛有一定的幫助。五穀材料含有豐富的營養素，如碳水化合物、蛋白質、維生素和礦物質等，有助於提高身體免疫力，增強體力和耐力。此外，五榖茶還可以調節腸胃和消化系統，促進消化吸收，有助於維持身體健康。