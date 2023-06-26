骨質疏鬆｜港長者骨質疏鬆情況普遍 減緩骨質流失從４方面著手！

骨質疏鬆是一種非常普遍的疾病，曾有研究顯示，本港50歲或以上人士中，分別有高達37%女士及7%男士患骨質疏鬆。很多人都忽視了骨質疏鬆的嚴重性，以為只要日常中多注意點就不至於會出現意外，然而，當患上骨質疏鬆，會引致患者發生脆弱性骨折（fragility fractures）的風險增加，即使輕微創傷，也可能導致骨折，嚴重骨折更可致命。



骨質疏鬆症是一種骨骼新陳代謝的病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折；造成痛楚及引發其他併發症，減低患者的自我照顧能力。

骨質疏鬆如何形成？

骨骼是一個動態的器官，身體會不停製造新的骨組織，而舊的骨組織會被分解及取代。當我們的年齡超過三十歲以後，製造骨組織的速度會開始相對減慢，意思就是被分解的骨組織比新製造的骨組織為多，導致骨質慢慢流失。如果一個人年青時的骨質已經較少和骨質流失速度比較快的話，年老時患上骨質疏鬆症的機會便會增加。

骨質疏鬆的形成原因很多，以下是一些常見的因素：

1. 年齡：隨著年齡的增長，人體內的骨質組織會逐漸流失，而且骨頭的再生速度越來越慢，因此年齡是骨質疏鬆的主要危險因素之一。



2. 性別：女性比男性更容易罹患骨質疏鬆，這是因為女性在更年期後體內的雌激素水平下降，進而影響骨質組織的再生和維持。



3. 遺傳：家族中有骨質疏鬆的人，其子女也較容易罹患此症。



4. 營養不良：營養不良、缺乏維生素D、鈣質或其他必要營養素，會影響骨質組織的正常發育和維護。



5. 缺乏運動：長期缺乏運動，會導致骨頭的負荷減少，進而促進骨質疏鬆的形成。



6. 藥物：長期使用類固醇、抗癲癇藥、抗生素、抗抑鬱藥等藥物，也會增加罹患骨質疏鬆的風險。



7. 不良習慣：久坐、飲酒及吸煙等也可能導致骨質疏鬆的形成。



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如何判斷自己是否患有骨質疏鬆？

骨質疏鬆通常不會引起明顯的症狀，直到骨頭出現骨折或骨裂症狀時才會被發現。若擔心自己是否有骨質疏鬆，可以考慮採取以下措施：

1. 進行骨密度检查



骨密度檢查可以測量您的骨頭質量和密度，是骨質疏鬆診斷的主要方法之一。骨密度檢查通常使用X射線或超聲波進行，可以檢測您的骨頭是否出現骨質疏鬆的跡象。

2. 注意身體的症狀



骨質疏鬆通常不會引起症狀，但當骨頭變得脆弱和容易斷裂時，可能會出現骨折或骨裂等症狀。如果您懷疑自己有骨質疏鬆，您可以關注自己是否有骨折或骨裂的症狀，例如手腕、腰椎或髖關節疼痛等。

3. 檢查家族病史



如果家族中有人曾經患有骨質疏鬆，則您罹患此症的風險較高。在這種情況下，建議您找家庭醫生或骨科醫生進行骨密度檢查。

＊骨密度(BMD)請選擇所使用之DXA掃描儀器的品牌，並填寫確實之股骨頸骨密度(BMD)(g/cm2)。若患者未作BMD檢測，則此處應留空白。（圖片來源：由frax.shef.ac.uk截圖）

若想知道自己的骨折的風險狀況，可利用由國際骨質疏鬆症基金會（IOF）和世界衛生組織合作推動的網站，按此填上資料即可快速預測未來十年脆弱性骨折(髖部骨折、脊椎骨折等骨鬆性骨折)發生率（註：僅作參考用途）。

改善骨質疏鬆症可以做什麼？

自然療法和藥物療法可以減緩或阻止骨質疏鬆症引起的骨質流失。這對於預防骨折很重要，如果骨折癒合不好，可能會導致慢性疼痛和活動困難。治療骨質疏鬆症最主要的目的是防止骨密度進一步下降，避免患者受傷，並提高患者的自我照顧能力。

1. 飲食



營養對於骨骼健康至關重要，飲食可以支持骨骼健康，提高肌肉力量，並幫助人保持健康的體重，所有這些都對骨質疏鬆症患者有益。 若想從飲食方面著手改善骨質疏鬆，可以參考以下建議：

- 攝取足夠的鈣質：鈣質是構成骨骼的重要成分。建議每天攝取1000-1200毫克的鈣質，包括牛奶、奶酪、優酪乳、豆腐、綠葉蔬菜等。

- 攝取足夠的蛋白質：蛋白質是構成骨骼組織的重要成分，建議每天攝取0.8克/公斤體重的蛋白質，可以通過肉類、魚類、豆類、奶製品等方式獲得。

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2. 多曬太陽



曬太陽能夠促進身體產生維生素D。維生素D是一種重要的營養素，可以促進身體對鈣質的吸收和利用，從而有助於維持骨骼的健康和強度。當人暴露在陽光下時，皮膚中的一些化學物質會被激活，進而形成維生素D。因此，曬太陽是一種維生素D的自然來源。

然而，曬太陽也需要注意一些事項。過度曬太陽可能會增加皮膚癌的風險，因此建議在早上或下午曬太陽，避免在陽光最強烈的時段曬太陽；同時，也建議在曬太陽前塗抹防曬霜以保護皮膚。

3. 鍛煉身體



負重鍛煉有助於提高年輕人的骨密度。 對於老年人來說，這些可以增強肌肉並幫助協調，從而降低跌倒的風險。骨質疏鬆應避免高強度的運動，就改善及預防骨質疏鬆方面，台灣就有醫生推薦２種運動：

- 原地小跑步：這是一種有氧運動，可以增強心臟和肺部的功能，同時也可以增強骨頭的密度和質量。有氧運動能夠促進骨頭的形成，提高骨密度，從而減少骨質疏鬆的風險。

- 負重深蹲：這是一種重量訓練，可以提高肌肉和骨骼的強度。當肌肉與骨骼承受負重時，骨骼會因為負荷而增加新陳代謝，進而促進骨質的生長和增強。

4. 改善壞習慣



- 吸煙：吸煙會破壞骨組織，增加骨質疏鬆的風險。因此，戒煙是改善這個壞習慣的最好方法。

- 過量飲酒：過量飲酒會破壞骨組織，增加骨質疏鬆的風險。因此，限制酒精攝入量是改善這個壞習慣的最好方法。

- 久坐：長期坐著可能會導致骨骼失去強度和彈性，增加骨質疏鬆的風險。因此，建議多走動、多站立、多做一些簡單的運動，以減少長時間的久坐。

患上骨質疏鬆別恐慌！

即使已證實患上骨質疏鬆症，亦可透過上述的飲食和運動習慣，減慢骨質流失的速度。醫生會因應個別的情況而建議患者服用治療藥物，例如二磷酸類藥物、選擇性雌激素受體調節劑、降鈣素／降血鈣素、副甲狀腺素、鍶及維生素D、鈣質補充劑等。

此外，骨質疏鬆症患者在日常生活中要提高警覺，慎防跌倒，以減低骨折的機會，例如：注意家居安全、過馬路要小心、穿防滑的鞋子、避免服用令人暈眩的藥物、改善視力障礙等。

骨質流失是一種自然現象，骨質在35歲後會逐漸流失，只要能在兒童和青少年時期建立足夠強健的骨質，便能減低出現骨質疏鬆症的機會。即使患上骨質疏鬆症，亦可透過健康生活模式來減低由骨質疏鬆症所帶來的影響。