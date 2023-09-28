中秋節｜過節後容易失落、暴躁憂鬱？面對連假症候群　5招可紓緩

不過長假過後，不少人都會出現「收假症候群」，需要一些時間調整情緒。但你可知，面對收假後家中突然空曠安靜，長輩也會有所謂的「收假症候群」，導致情緒低落或暴躁、作息紊亂等。心理師提醒，可以從5方面協助長者調整情緒，幫他們「收心」！



台灣苗栗81歲陳婆婆患有認知障礙症（失智症）多年，每年都會固定到衛福部苗栗醫院進行心理評估。日前女兒陪同做完檢查後，向心理師詢問：「我媽過完年後，有一段時間情緒很不安，一直反覆問在台北工作的大兒子在哪裏，晚上也變得很不愛睡覺，會一直走到客廳看，問她發生甚麼事情也說不清楚，還以為她又退化了！前陣子好像比較穩定些，可是這陣子怎麼又變得怪怪的？」

心理醫生細問後發現，原來是清明連假時，外地讀大學的孫子回來同住，收假後返回學校，已經習慣每天看到孫子的奶奶，一下無法適應變化，出現了「收假症候群」。

由熱鬧變到冷清清的反差確是不好受，預早做點準備，自然可減少失落感：（按圖了解）

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部苗神經內科臨床心理醫生劉怡君表示，「收假症候群」又稱「連假症候群」，不少人在放完長假、經歷長時間放鬆之後，回復到正常工作或上學時，需要一些時間收心調整。

而對長輩來說，子孫返家同聚、熱鬧不已，收假後家中突然變得空曠安靜，一般長輩都難掩落寞情緒，何況有認知障礙症的長輩，更是難以適應變化，常因此出現許多精神行為症狀，像是情緒變得低落或暴躁、作息變得混亂，甚至好像變得更加健忘，往往需要家人和照顧者的更多幫助。

劉怡君建議家中有認知障礙症患者，可以從以下幾個方面幫助長者順利度過收假症候群：

1. 事先提醒火，預作心理準備

在假期期間多次提醒長輩，子女何時將返回工作崗位，讓長者對即將到來的改變有所準備。

2. 緩慢淡出，回歸原本生活狀態

在假期快結束前，逐漸減少陪伴長輩的時間，讓他們逐步適應原本的生活狀態。

3. 分批離開，降情緒波動

子女間可安排分批返回原本崗位，避免環境一下變化太大，引起長輩過度情緒反應，降低長輩情緒波動。

4. 陪伴不斷線

回到工作崗位後，仍可透過電話和視訊與長輩聯繫，多關心他們生活，讓他們感到溫暖和支持。

5. 安排活動，轉移注意力

與長輩同住的子女或照顧者，要多留意長輩情緒變化，除了透過同理和安撫之外，也要盡可能保持長輩的作息規律、安排適當且有吸引力的活動，如看電影、散步、聊天、參與簡單家務等等。這些活動可以讓長輩感到快樂和有價值，減少焦慮和壓力，且可將注意力轉移，幫助長輩更快調適，重新進入日常生活。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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