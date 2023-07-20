猝死｜內地14歲男學生跑圈後暴斃 校方否認訓練過度致死

在酷熱天氣下做運動真的要量力而為！近日，內地一名14歲男學生在高溫之下，於校內進行跑步訓練時懷疑猝死。翻查學校的閉路電視發現少年在跑步期間，曾用手按著肚子，惟教練仍然叫他繼續跑。家屬質疑是學校訓練過量，才會導致孩子不幸身亡。



綜合內媒報道，死者身高1米96，體重約120Kg，身形頗為高大，剛於今年4月12日入讀金華體育運動學校。6月28日當日氣溫炎熱，死者的家屬指教練理應已得悉剛選拔入校不久的死者訓練成績落後，但仍要求死者完全正常份量的訓練，即跑15圈(一圈為400米)的體能訓練，教練更將死者安排在女生隊的最後。

死者家屬指，「他（死者）剛去沒多久，可能就是一上去就那麼大的運動量，他身體質素達不到那個要求，但是他的教練還要讓他完成。當天(6月28日)下午四五點左右，就一直在室外訓練，很熱，沒跑完，跑到第13圈，我們看到監控是跑到13圈時，他捂著肚子，同時他的教練還用手指著，那個表情非常凶，應該是罵人呢！」

家屬更指責校方，「學校老師明明知我孩子跑步不行，硬生生的讓我的孩子堅持，而我的孩子在跑到第13圈的時候倒地不起，硬生生把我的孩子跑死。」

校方強調學生並非訓練致死

根據當地派出所人員調查，已經排除他殺的情況，判斷為民事糾紛。事發至今，家屬已和校方就賠償款進行多次協商。對於家屬的指控，金華體育運動學校伍校長表示，否認學生是訓練致死，並指其是「心臟猝死」，又指校方已經完成賠償。

伍校長表示，「我們學校裡很積極主動地為他多補償一點錢了，我們金華像這事情，最多是65萬，我們這裏另外二十幾萬塊錢都是募捐出來給他們了，要有法律依據的，我們賠這個東西都有法律依據的，我們學校裡很想拿錢，多拿出來，但是我們要受紀委監委督查的，她弟弟的話原來就是心臟猝死的，他不是訓練死的，反正已經處理好了。」

及後於7月17日，家屬抖音的賬號已清空所有求助視頻。

頭暈、胸悶顯示運動過量

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運動猝死的個案看似來得突然，其實事前未必毫無預警。很多時人們會把一些身體不適視為運動的正常反應，其實運動期間出現以下徵兆，已是運動過量的警號：

- 頭暈：運動過量會使心臟加速跳動，血管擴張，血壓下降，進而導致身體無法正常地分配氧氣和血液至大腦所導致的頭暈。



- 胸悶和胸痛：運動過量會使心臟負擔過重，無法應對身體的需求而產生的壓力。這可能會導致胸悶和胸痛，並在嚴重的情況下導致心臟病發作。



- 呼吸困難：運動過量會使呼吸變得急促，肺部需要分配更多的氧氣至身體其他部位。如果肺部無法正常地分配氧氣至身體其他部位，可能會導致呼吸困難。



- 面青唇白：當身體無法正常地循環血液時，血液中的氧氣供應不足，導致面部和唇部變得青白。這可能是由於心臟負擔過重或肺部無法正常地分配氧氣至身體其他部位所導致的。



當出現以上的警號時，便應即時停止運動，坐下或躺平休息，減低心臟輸血的負荷，另外亦應調整日後運動的強度，以避免日後再出現同樣情況。

不少人誤會運動量越大，對身體就越有益，但其實運動量大小需要視乎心臟的負荷能力。（GettyImages）

應注意運動後不適反應

除了留意運動時的身體反應，平日運動後亦應多留意身體情況，若感覺身體難以恢復，如持續數天有疲倦、肌肉痠痛、精神欠佳、反應遲鈍，甚至有食慾不振、惡心等情況，亦是運動量超出心臟負擔的反應。

運動要循序漸進，少做運動的人不宜馬上參與馬拉松等高強度運動，應先讓身體適應後才慢慢增加運動量及強度。

猝死與心臟病息息相關！

很多人都認為猝死沒有預兆，其實在猝死前的一周，大部份患者都有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。有研究顯示，猝死前的一天到一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易出現呼吸困難，然而發生上述情況後，僅有不足20%的患者會到急診求醫。

▼ 猝死前一周的6大徵狀（按圖睇清👇）

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行樓梯都可以強身健體？

事實上，平時行樓梯也可成為體能活動，世界衛生組織建議，成年人每星期累積至少150分鐘的中等強度帶氧體能活動，不如有助控制體重，也可改善肺功能，尤其都市人經常「很快」沒時間又或沒有運動習慣，行樓梯是將體能活動融入生活的方法之一。

行樓梯既可改善心肺功能、促進血液循環、減低患冠心病、高血壓、糖尿病及結腸癌的風險，還可強化肌肉、燃燒脂肪，從而控制體重。

▼ 行樓梯當運動，為免受傷，事前準備要做足，如何揀選樓梯，以及姿勢3大事項要注意！（按圖 👇👇👇）

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