飲食｜健身達人挑戰三餐只吃「漢堡薯條」 一個月後身體變化驚人

美國曾有人嘗試三餐都吃麥當勞來減重，持續100天後竟真的成功減掉27公斤。近日，再有人挑戰一日三餐都只食快餐過活。台灣知名健身YouTuber「健人蓋伊」以身實測，發起了一場為期1個月的挑戰，以測試進食時不看營養只看熱量，身體是否會產生什麼變化。結果竟發現，雖然他的體重沒有太大變化，但體內卻已驚現3種可怕的不良反應，包括膽固醇大增4成、精子品質下降，以及內臟脂肪增加。



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台灣知名健身YouTuber「健人蓋伊」早前於YouTube頻道上傳「速食30天挑戰」影片，在挑戰進行期間，他需要將每天熱量攝取控制在 2,900 kcal，同時一日三餐都只能吃漢堡、薯條等高熱量食物，亦禁止服用任何健身補充品，不過每日都會保留90分鐘的健身時間。

（圖片來源：截圖自：YouTube頻道「健人蓋伊」）

在挑戰開始了兩周後，蓋伊就發現自己需要更長時間來恢復疲勞、訓練效率比以往差、晚上睡眠品質下降、皮膚明顯變差等副作用，甚至連排便亦不如以往順暢。

（圖片來源：截圖自：YouTube頻道「健人蓋伊」）

經過30天挑戰後，蓋伊再度回到醫院接受檢查，結果發現雖然在體重、體脂及骨骼肌等三方面均沒有太大分別，但一個月的「快餐生活」的確對損害了蓋伊的健康。首先，在膽固醇方面，檢查發現他的「低密度膽固醇」大增40%，從90增加到130，醫生指長時間維持會造成粥狀動脈硬化，導致各種常見的心血管疾病。其次，由於長期食用油炸食品，導致身體的氧化壓力及發炎反應增加，令蓋伊的「精子品質大幅下降」。 檢查更顯示出蓋伊的「內臟脂肪出現肉眼可見的增長」，導致肚子胖了一圈。

在影片的最後，蓋伊就提醒觀眾，只看總熱量卻不挑選進食的物品，是一件相當可怕的事情。

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