畸胎瘤｜28歲台女左手痛到舉不起來！檢查竟揭胸腔內長巨大畸胎瘤

台灣28歲張小姐日前因左手痛求診中醫及復健診所，但3個月過去症狀沒有改善，反倒變嚴重，連舉手都有困難，且疼痛範圍蔓延到肩背，直到某日痛到無法下床、全身發冷才到大醫院檢查，結果胸腔內有顆巨大腫瘤！



人一出生就存在的腫瘤！最常發生於睪丸和卵巢

據悉，張小姐發現腫瘤當下，因畏懼手術僅先處理急性症狀後便返家，但數日後再次因胸痛、背痛、咳嗽到無法平躺就醫。台灣台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，患者位於前縱膈腔的腫瘤有7公分大，已經壓迫神經，以開胸手術將腫瘤取出，經過化驗確定是有頭髮、牙齒、肌肉、氣管黏膜和腦組織的成熟畸胎瘤，而患者因腫瘤造成的肺積水、咳嗽、手痛等症狀都在術後逐漸康復。

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畸胎瘤是胚胎在發育過程中，部分胚層脫離到身體其他部位後，逐漸分化生長的一種腫瘤，男女都有可能發生，但常見發生部位為男性的睪丸和女性的卵巢，發生率約10至20%。

洪嘉聰指出，畸胎瘤是出生就存在的於人體的腫瘤，但是否有症狀會因腫瘤大小而異，以張小姐為例，她的畸胎瘤在胸腔逐漸增大，壓迫肺臟且侵犯肋膜造成疼痛，走路需要依賴氧氣，嚴重影響生活。

預防畸胎瘤復發 醫揭最好處理方法

針對腫瘤生長的位置，洪嘉聰說明，胸腔中左右肺臟所在的空間為肋膜腔，而2個肋膜腔的中間空間就是縱膈腔，其中具有心臟、氣管、食道、脊椎等器官，可分為心臟所在的中縱膈腔，心臟到胸骨間的前縱膈腔和脊椎一帶的後縱膈腔，一般前縱膈腔好發4種腫瘤，包括胸腺瘤、甲狀腺腫瘤、畸胎瘤和淋巴癌。

淋巴癌風險因素（按圖了解👇👇👇）：

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洪嘉聰進一步解釋，張小姐的畸胎瘤位置臨近主動脈、肺動脈及無名靜脈，若以胸腔鏡微創手術切除有大出血風險，因此醫療團隊選擇正中胸骨切開術，在胸骨鋸開後，將腫瘤與周邊的血管、組織的沾黏撥離，最後把腫瘤完整取下。他也強調，畸胎瘤最適切的處理方式是在不弄破的情況下完整切除，以免腫瘤組織或細胞掉落體內未清除乾淨，造成感染或復發。

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洪嘉聰提醒民眾，畸胎瘤大部分是良性的，但無特殊藥物可供治療，一般建議民眾一旦檢查發現，就要儘早接受手術治療，並完整切除病灶，若是有身體不適的症狀還是要立即就醫，以免病症惡化更為嚴重。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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