拜登退選｜態度急變令白宮職員震驚　路透：前一晚仍堅持出選

美國總統拜登(Joe Biden)7月21日突然宣布結束競逐連任,自6月27日首場電視辯論被指表現不佳,他逾3星期以來一直堅拒退選,近日更確診新冠病毒,目前仍在家中等待康復。據知情人士透露,截至20日晚間,他仍稱表示將按計劃出戰,但21日下午告訴高級幕僚,他決定退出。不過,暫未知他態度急變的原因。



路透社引述匿名消息人士稱,前一晚仍是一切都在全速前進。至21日下午1 時45分左右,總統告訴他的高級幕僚,他改變了主意。消息人士稱,這項決定讓許多白宮工作人員措手不及,部份人感到震驚。

報道又稱,在拜登透過社交平台X發布消息前幾個小時,拜登競選團隊仍否認他計劃退選。其副競選經理昆汀·霍士(Quentin Fulks)早上仍向美國「微軟-全國廣播公司」(MSNBC)表示,「我認為繼續試圖煽動這種說法是錯誤的。」

