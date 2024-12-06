拉夫羅夫籲西方認真看待「榛樹」導彈　警告將用「任何手段」自衛

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受專訪時表示，他希望西方能夠認真看待莫斯科最近在烏克蘭使用的「榛樹」高超音速導彈（Oreshnik hypersonic missile），並警告俄羅斯將使用「任何手段」確保不會遭受「戰略性敗仗」（strategic defeat）。



俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavorv）接受美國保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）專訪影片：

路透社5日報道，拉夫羅夫接受美國保守派名嘴、前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）的專訪中表示，美國及其盟友，這些都曾向基輔政權提供遠程武器的國家，必須理解俄羅斯將動用任何手段，確保莫斯科不會遭受在西方眼中視為勝利的「戰略性敗仗」。

11月21日，俄羅斯向烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）成功發射一枚新型「榛樹」高超音速導彈，成功擊中烏克蘭境內一座軍事設施。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）其後警告將持續測試有關武器系統，以回應烏克蘭對俄羅斯領土的攻擊。

拉夫羅夫指：「我們正發出訊號，我們希望數週前發出的最後一個訊號，也就是名為「榛樹」的新遠程武器系統發出的訊號能夠被認真看待。」

2024年12月5日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席在馬耳他舉行的歐洲安全與合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE）第31次部長級峰會全體會議時發言。（Reuters）

儘管拉夫羅夫堅稱俄羅斯不想讓局勢升級，並希望與華盛頓及其盟友「避免任何誤解」，但拉夫羅夫警告：「如果他們沒有得出必要的結論，我們將發出更多訊息。」

普京曾表示，榛樹高超音速導彈的飛行速度是音速的10倍，無法被任何防空系統攔截。