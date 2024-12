拉夫羅夫籲西方認真看待「榛樹」導彈　警告將用「任何手段」自衛

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)接受專訪時表示,他希望西方能夠認真看待莫斯科最近在烏克蘭使用的「榛樹」高超音速導彈(Oreshnik hypersonic missile),並警告俄羅斯將使用「任何手段」確保不會遭受「戰略性敗仗」(strategic defeat)。



路透社5日報道,拉夫羅夫接受美國保守派名嘴、前霍士新聞主播卡爾森(Tucker Carlson)的專訪中表示,美國及其盟友,這些都曾向基輔政權提供遠程武器的國家,必須理解俄羅斯將動用任何手段,確保莫斯科不會遭受在西方眼中視為勝利的「戰略性敗仗」。

11月21日,俄羅斯向烏克蘭第聶伯羅市(Dnipro)成功發射一枚新型「榛樹」高超音速導彈,成功擊中烏克蘭境內一座軍事設施。

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)其後警告將持續測試有關武器系統,以回應烏克蘭對俄羅斯領土的攻擊。

拉夫羅夫指:「我們正發出訊號,我們希望數週前發出的最後一個訊號,也就是名為「榛樹」的新遠程武器系統發出的訊號能夠被認真看待。」

2024年12月5日,俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)出席在馬耳他舉行的歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)第31次部長級峰會全體會議時發言。(Reuters)