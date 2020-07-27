【一分鐘看世界】中美互關領館、朝鮮疫情嚴重？歐洲疫情再燎原？

今天是7月27日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中美互關領事館

中國7月24日要求美國關閉駐成都總領事館，報復美國21日突然要求中方關閉駐侯斯頓總領事館。美國駐成都總領館的徽標已在7月26日晚上卸下。美媒引述知情人士報道，領事館的美國外交官被要求30天內離開中國。今次事件令本來因為貿易、疫情、5G及香港等問題而已是相當緊張的中美關係進一步趨僵。

這場風波發生在2020年美國大選的衝刺階段，事出突然，理由不充分，分析認為這是美國總統特朗普（Donald Trump）利用此事為爭取連任的自己造勢。而事件背後折射出的，可能是特朗普政府當下遺留的爛攤子。人們與其繼續責罵他，不如想想誰能收拾它，而民主黨的候選人拜登（Joe Biden）會做得到嗎？

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朝鮮新冠肺炎疫情



朝鮮朝中社7月26日報道，一名脫北者在7月19日返回開城時，懷疑感染新型冠狀病毒（COVID-19）。朝鮮領袖金正恩隨即召開緊急會議，下令封鎖開城進行隔離，提升全國的緊急防疫狀態至最大體制。



因脫北者返回朝鮮的舉動罕見，韓國軍方表示正確認有關消息。朝鮮過往一直聲稱「零感染」，但因朝鮮實施對外封鎖，外界難以得悉朝鮮真正疫情狀況。究竟當地疫情有多嚴重？會否出現大爆發？



想了解朝鮮民眾以及外交使節在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

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歐美新冠肺炎疫情

美國新冠肺炎疫情正在惡化之際，歐洲也面臨再度大規模爆發的風險。歐洲新冠肺炎的單日新增確診個案在過去2天均有約28萬宗。西班牙由於擔心出現第二波疫情，正實施新一輪防疫措施，歐洲其他國家亦對西班牙採取新的旅遊限制。英國政府7月25日宣布再實施隔離令，要求來自西班牙的人士接受14天隔離醫學觀察。

美國方面，德州是其中一個新型冠狀病毒肺炎疫情最嚴重的州份，颶風漢娜（Hanna）7月25日在當地登陸，為德州帶來雙重威脅。由美國記者創立的疫情追蹤計劃COVID Tracking Project指出，住院患者約半數來自德州、佛羅里達州及加州等新的重災區，此外未來數周美國疫情形勢將「非常艱難」。

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疫情中學子的煩惱

美國就外國學生在疫情下新學年的簽證安排推出新措施。美國5月到7月間都有針對外國學生簽證設限的舉措，在過去數個月間，已令人慢慢在思考親身到校上課的需求和意義。若然疫情後大學教育進一步趨向網絡虛擬化，降低大眾修讀大學課程的門檻，並提高其認受性，那麼，大學的角色會否從此產生改變？

在疫情嚴重的美國，名校如哈佛大學已表明打算在秋天開學時使用網絡形式上課，但對於本來開心考入哈佛的學生來說，此也是一個難題，名校學費昂貴，學生與家長願意付鈔，除了為其教學與證書外，也為了拓展人脈與校園生活，如今用一年5.4萬美元（41.6萬港元）網上讀哈佛，讓不少學子大感苦惱。

疫情導致學校這類人多聚集的地方須關閉，造就使用包括Zoom在內的視像會議軟件上課的風氣。而在教育有「Netflix化」趨勢，「大規模開放網上課程」（Massive Open Online Course, MOOC） 用戶登記已超過一億，是否意味廣泛推行網上教學的時機經已來到？

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