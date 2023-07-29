「芭本海默」掀起暑期電影熱：灰暗核戰與粉紅夢幻的交錯

荷里活兩大好評巨片《Barbie芭比》與《奧本海默》（Oppenheimer）7月21號同日在美國開畫，迅即掀起「芭本海默」（Barbenheimer）熱潮。兩套風格和主題都截然不同，而且在暑期檔期打對台，也是疫情後的首批暑期大片。灰暗核戰與粉紅夢幻之間，觀眾又會選擇哪套，還是「成年人全部都要」？

美國AMC院線7月中更稱，有逾2萬名會員已經預購了同一天的《Barbie芭比》與《奧本海默》戲票，即自製「芭本海默日」，一天內看兩部戲，片長相加起來近5小時。連香港亦有影迷以「芭本海默」扮相現身戲院，粉紅塑料的夢幻裝扮，與二戰時期的深色西裝、軍事及科學家風格的「Oppenheimercore」裝扮，兩者強烈反差助長了這股「芭本海默」熱潮，在票房上互相助攻。

《Barbie芭比》電影男女主角Margot Robbie與Ryan Gosling7月12日在倫敦出席歐洲首映禮。（Reuters）

《奧本海默》是一部關於美國猶太裔物理學家奧本海默（J. Robert Oppenheimer）二戰核彈開發的傳記劇情片，由著名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，是一套嚴肅的劇情片，探討了核武器的恐怖力量以及美國政府對奧本海默的打壓。

而且戲中核試畫面是不用CG特效製作，而是實境拍攝，因此視覺特效團隊都為此進行過大量科量實驗，連帶巨響音效為觀眾帶來感觀震撼。路蘭指出這個核爆畫面拍攝仍是「最高機密」，表示：「我就是要讓觀眾身歷其境」。因此這部電影製作預算高達一億美元，這反映了片商對路蘭這位金牌導演的信心。

奧本海默Oppenheimer電影：Cillian Murphy飾演美國物理學家「原子彈之父」 奧本海默。（Universal）

路蘭與合作多年的華納兄弟（Warner Bros. ），今次已分道揚鑣，轉而夥拍環球影業（Universal）拍攝《奧本海默》。相比之下，輕鬆而音樂戲感濃厚的《Barbie芭比》電影並由格蕾塔·葛麗絲（Greta Gerwig）執導，以玩具公司Mattel的知名人偶Barbie為靈感，以幽默和自我反諷的方式呈現。這部電影以知名玩具Barbie為靈感，並在故事中探索了夢幻世界和現實生活之間的抉擇。製作預算較《奧本海默》低，只有3000萬美元，但其火熱代表着Barbie這個已64歲品牌仍具有龐大商業潛力（首個芭比娃娃生產於1959年）。

在過去的周一，《Barbie芭比》的周一票房收入達2,600 萬美元，創下華納兄弟歷史上單週一票房最高紀錄，打破了路蘭 2008 年的超級英雄蝙蝠俠電影《黑暗騎士》（The Dark Knight）保持的紀錄，該片當時周一票房收入為2,460萬美元。

《經濟學人》文章指出，「芭本海默」熱潮下，這兩部電影展現了當代電影業的一些特質。《Barbie芭比》是利用早期的知識產權來源，以Barbie這個全球知名品牌來吸引觀眾。相反，《奧本海默》並不具有這種續集的潛力，但它依然受到電影公司重視，享有大量資金支持，這反映了片商對路蘭等知名導演的信任和支持。

《Barbie芭比》導演Greta Gerwig與女主角Magot Robbie接受邀請看了一系列暑期大片，包括《奧本海默》:

文章又指，「芭本海默現象」亦引出了一個更深層次的問題，即公眾是偏好現實主義還是逃避現實。在當今動盪的時代，觀眾可能更傾向於選擇逃避現實的喜劇電影，而不是面對核彈等現實議題的劇情片。歷史上，在經濟困難、戰爭和民粹主義的時期，觀眾更傾向於看輕鬆喜劇片來逃避現實。因此，《Barbie》可能會吸引更多觀眾。

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這一點可以從歷史上可觀察到。在經濟大蕭條和第二次世界大戰期間，許多票房熱門的電影都是音樂劇或歷史式史詩片；而在越戰時期，最受歡迎的電影就是輕鬆愉快的作品。在當今社會經濟壓力、戰爭和民粹主義盛行的背景下，觀眾更傾向於觀看輕鬆愉快的電影，以逃避現實中的困境。然而，這並不意味著現實主義電影無法成功，路蘭的電影也許就是一個例子。

《Barbie芭比》目前看來略勝一籌，不論如何，兩套電影相互作用的宣銷攻勢相信成功為電影業疫後復甦，注下了強心針，尤其是在荷里活雙工會罷工抗議AI威脅之時，「芭本海默」大賣能振興影業還只是僅有的巨製？這還需留待觀察。