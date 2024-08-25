台灣國民老公入伍　引女兵近距離追星　本尊發話：請大家不要打擾

台灣藝人許光漢8月20日至成功嶺入伍，讓不少「許太太」震驚。網傳出有成功嶺女兵為追星，試圖近距離接觸，軍方為此警告將依情節檢討處分，網友熱議。



對此，台灣服役單位內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心代轉許光漢「要低調服役，請大家不要打擾」的想法。

台灣藝人許光漢8月20日至成功嶺入伍，讓不少「許太太」震驚（Instagram@kuanghanhsu）

台灣藝人許光漢8月20日至成功嶺入伍，讓不少「許太太」震驚（Instagram@kuanghanhsu）

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許光漢20日至成功嶺替代役訓練班入伍，執行替代役第258梯次基礎訓練役程，期間有EMT-1初級救護技術，以及實彈射擊訓練等。

台灣內政部替代役訓練中心強調，要保護每個受訓役男隱私權，協助完成在成功嶺替代役訓練班21天訓練。根據訓練期程，許光漢預計本月29日自選役別，視單位員額狀況若滿額將抽籤，入營第3周的周末為結訓假。

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有女網友在Threads發文表示，正在成功嶺的男友收到上級的布達，並張貼疑似軍方公告規範，內容為要求「女性同仁不要藉機就近去看許光漢，會造成困擾」，軍方並警告，若收到相關情形反應，會依情節檢討。

引起網友熱議，

「真的不要打擾人家啦」

「這還需要明文規定！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】