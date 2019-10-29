【牛下．解決師．劇透】張振朗移情新歡？　羅樂林李天翔關係決裂

劇集《牛下女高音》和《解決師》為現時TVB在黃金檔的台慶劇。《牛》以一班「中佬」為主線，非常特別。上回《牛》講到雪兒（黃心穎飾）知道Nam（張振朗飾）是一直受到子儒（翟威廉飾）所託才照顧自己後，非常憤怒，故在校長（鍾景輝飾）面前直言Nam不是她的丈夫。Nam之後到酒吧飲酒，碰巧遇到大爆（吳岱融飾）等人，他們為惹怒靜怡（龔慈恩飾）一事苦惱，他們猜測Nam跟雪兒有爭執，故把爛醉的他帶走。另一邊廂，黑仔（曾偉權飾）遇到一個女住客，她每次出現都為黑仔帶來希望甚至好運，促使他對這位「幸運女神」朝思暮想。而樂極忘形的黑仔再次因無心之失，激怒本已原諒眾人的靜怡。

黑仔不小心再激怒靜怡。（電視截圖）

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【牛下女高音】黃心穎激動澄清不做第三者：我一定唔會搞人老公！

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最新一集講到大爆雖然被趕離家寄居住劏房，但實際上他就有如出獄般非常享受，與眾人放縱吃喝玩樂笑話當年，甚至一同到離島郊遊，重拾當年的樂趣。不過大爆突然受傷，令靜怡一直的不滿爆發，二人再出現矛盾。另一方面，為抹去對雪兒的非份之想，Nam決定與交友程式中物色到的對象Alexa（劉溫馨飾）約會，但Nam面對她就不知所措。一宗突發事件，令Nam醒覺！黑仔突然收到「幸運女神」要搬屋的消息，把他從天堂轟回地獄……

Nam與Alexa約會。（劇照）

上回的《解決師》講到蔣滔（羅樂林飾）準備要做手術，但太子（李天翔飾）跟他單獨傾談未能化解衝突。頌如（陳敏之飾）受蔣滔授權接任滔天集團代主席，太子帶同另一份授權書奪權。O Sir（王浩信飾）推斷太子欲對蔣滔不利，前往醫院保護，果然有殺手行動。另一方面，Ace（馮盈盈飾）找到警隊有內鬼的線索，Man Sir（張頴康飾）發現幗纓（張文慈飾）有所隱瞞，欲試探她。而O Sir與Jovy（唐詩詠飾）帶蔣滔逃離暗殺。

O Sir與Jovy帶蔣滔逃離暗殺。（電視截圖）

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【解決師 】八位學生妹啦啦隊起底 郭思、林映蔚外邊個吸引你？

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暗殺蔣滔事件告一段落，O Sir始於不肯向Jovy透露真正身份。太子得知暗殺事件由手下小鳳（黃嘉樂飾），非常憤怒。頌如終向Jovy母女透露太子野心真相，並申請臨時禁制令，禁止太子調走公司資金。O Sir相信Chloe（張曦雯飾）之死與Andy（秦啟維飾）製毒引發意外有關……蔣滔醒來後，決定與太子斷絕父子關係，並明言太子不能再干預滔天集團的生意。Man Sir打擊剛上任龍頭的太子，與小鳳起衝突。進興嘍囉傻達（張彥博飾）跟蹤Ace，Ace看似身陷危機……