演員請就位2︳演員分Grade賽制呈現娛圈殘酷！大導面前失準冇藉口

「爾冬陞好嚴厲」、「爾冬陞太敢說了」近日成為內地各大媒體的頭版頭條。爾冬陞是演員出身，其後轉戰導演。《新不了情》、《忘不了》、《旺角黑夜》、《門徒》、《色情男女》等經典港片皆出自他之手。在此期間，更是慧眼發掘出許多優秀演員，絕對是香港電影極具分量的一位人物。 那麼他的身上又發生了什麼事，讓眾多媒體熱搜給出這樣的評價？一切，都在他的這部綜藝首秀中——《演員請就位》第二季。

《演員請就位》第二季的主持人，由同時兼任過演員和導演的大鵬擔任。四位主位導演則分別是：第五代導演陳凱歌、香港導演爾冬陞、女性導演趙薇，和作家轉導演的郭敬明。同時，參與點評的還有上一季因為毒舌犀利出名的李成儒老師。陳凱歌的專業性、郭敬明的爭議性、李成儒的毒舌屬性，再加上幾位元導師自帶的明槍暗箭的戲劇性，光是這些就令觀眾期待。

當然除了導師們外，選手們也各有特色。有實力演員倪虹潔、唐一菲、馬蘇、溫崢嶸，有備受期待的新人演員任敏、施柏宇、孫陽，也有跨行選手辣目洋子、張大大、何昶希等等，而節目剛開始，就無比殘酷。把所有的演員，無論資歷、名氣、咖位，通通放在一起重新蓋章定級。最好的S級坐梳化，中間的A級坐椅子，尚需努力的B級就只能坐箱子。

影響製片人對演員評級的因素很多，不只演技作品，知名度、流量、年齡、辨識度、口碑緋聞等等都囊括在內。這也就出現了很多讓人感到非常戲劇性的分類。比如說施柏宇和張月，就因為曾經出演過熱劇《想見你》、《三十而已》中莫俊傑、林有有兩個角色，直接坐在了S級的梳化上。而同樣出演過大熱劇集《河神》的張銘恩則因為緋聞被打到了B級的板凳上。

此外唐一菲、倪虹潔、溫崢嶸等有口皆碑的演技派，卻因為知名度和年齡的問題，也只能和剛出道的小年輕們一起坐到了B組的箱子上。這對於很多已經出道十幾年的演員來說，無疑是一種非常大的打擊，不過這也只是個開胃菜。接下來的賽程更為刺激，也更為殘酷。

顛覆以往角色選演員的慣例，這次節目組準備了19個劇碼，40個角色供演員們選擇。看到自己心儀的，而平時很少有機會飾演的角色，大多數人都開始摩拳擦掌準備一試。但是揀角色，並不是鬥快。而是要再一次按照製片人們對演員評級的細分排名來看，從分數最高的開始往下選。

看更多內地綜藝節目、劇集評論：

評《乘風破浪的姐姐》：3大賣點未播先爆紅！帶旺芒果TV股價勁升

【我最愛的女人們】刻意製造婆媳矛盾離晒地 人妻綜藝捉錯路？

多圖分析《三十而已》美指：靠生活邏輯 視覺建構女人30欲望困境

《三十而已》劇評：沒有完美女人 只有不斷爬山的「女人30」

眼白白看著自己的目標角色一個一個被選走，對排在後位的演員來說絕對是一種煎熬。而在第一賽段，影視化考核中演員們要在三日兩夜的時間內打磨好一段在觀眾心中早已成型的影視片段，並且以現場表演的方式一鏡到底演出來，難度可想而知。而面對演員們不盡如人意的表現，幾位導演們也毫不嘴軟。例如說陳宥維和王楚然演的《三生三世十裡桃花》中夜華挖素素眼睛的一段。木然的表情，直接拿到了李成儒老師「味同嚼蠟，味如雞肋，如此乏味」的三聯批評。兩位演員沒有信念感，本身就沒有進入情境中。

男演員乾瞪眼「便秘式」的喊戲，和女演員撐著眼睛強擠出的一滴淚，實在難以讓人入戲（《演員請就位》節目照）

男演員乾瞪眼「便秘式」的喊戲，和女演員撐著眼睛強擠出的一滴淚，實在難以讓人入戲。而這，還是溫和的評價。面對兩個不合格的演員，爾冬陞的評價就更加犀利。對於王楚然，爾冬陞導演直言：「你這種漂漂亮亮的女演員，中國有太多了，而你沒有性格。」對於陳宥維，更狠：「你連五官的控制，都還沒有用技巧掌握」、「你那個哭，好像在嚼口香糖什麼的，會很可笑」、「上一些進修班，找好的老師，他會直接和你說你沒有演戲的天分」、「你繼續回男團也不行，年紀大了沒粉絲看你了。」

沒有人永遠當紅，但永遠有人在當紅，爾冬陞導演這幾句話說得全場如坐針氈。對於張大大飾演的《我和我的祖國》，《相遇》一段中的高遠一角，評價則更為犀利。因為劇本本身問題，高遠這個角色幾乎全程都要帶著口罩，而且只有兩句對白，所有的感情都只能通過眼神傳遞。而張大大的演技，爾冬陞導演只給出兩個字——無語：「你給我的感覺就像是一個小偷。」

張大大的演技，爾冬陞導演只給出兩個字——無語：「你給我的感覺就像是一個小偷。」（《演員請就位》官方宣傳海報）

而且對於張大大對自己無戲可選和亞歷山大的解釋，也是直接懟了回去。「你的那段解釋對我來說是一點意義都沒有的」、「當你接了這個戲的時候你有沒有馬上找原版來看？」而對方，當然只能被噎到啞口無言只能尬笑。

爾冬陞如此犀利，倒也不是只在發洩不滿。面對很多優秀演員優秀表演的時候，他也會毫不吝嗇讚美之詞。比如說在觀看辣目洋子詮釋的《小偷家族》時，一場大概五分鐘的戲，全程畫面只有辣目洋子的半身。但一點也不令人感到乏味，出色的演技得到了爾導非常高的評價，他甚至直言辣目洋子是有機會當影后的。作為一個演員出身的老前輩，能褒，敢貶，而且在指出問題之後也會關心後輩的改正，進步，也難怪觀眾留言想要看到更多爾導的點評。

而相對爾導的刀刀見血，陳凱歌導演就顯得細緻了很多。他總能特別精准的抓到演員表演中不足的細節，並用很通俗易懂的語言指出改正方法。比如說在對馬蘇、倪虹潔在《隱秘的角落》中的對手戲的評價。王瑤（馬蘇 飾）到周春紅（倪虹潔 飾）工作的景區廣播控告周春紅的一場戲，兩位演員的爆發力都很強。無論是前半段王瑤的瘋狂，還在後半段周春紅的眼神變化，都讓人感覺到這才是演員該有的水準。場上幾位導演也都給出了肯定的評價，但陳凱歌導演卻更細緻的指出，馬蘇如果能減慢一個轉頭的速度，就能夠更好的將角色的瘋狂塑造出來。

比起以上兩位專業導演讓全場嘆服的點評，郭敬明對演員的評判卻只收穫一片疑問。例如在看完一段稀爛的《陳情令》之後，場上幾位導演都很客氣的表示出了新人何昶希的實力著實不足。而就在這時郭敬明卻出人意料的給了何昶希一張稀有的S卡，全場的驚訝肉眼可見。為此，郭敬明還特意做出了一大串解釋：S卡代表student、seed、special…一邊的陳凱歌導演也很乾脆，這個S卡給的真是such big surprise。

例如在看完一段稀爛的《陳情令》之後，場上幾位導演都很客氣的表示出了新人何昶希的實力著實不足。而就在這時郭敬明卻出人意料的給了何昶希一張稀有的S卡，全場的驚訝肉眼可見（《演員請就位》節目照）

坐在導師席上，任務就是對選手的表現進行評價，並合理打分。而他卻一反常態的給了一個毫無表演經驗，沒有展現出任何天賦的新人演員一張S卡。這一點不止犀利的陳凱歌導演和李成儒老師滿頭問號，後台備賽的演員也一臉WTF。

面對選手直截了當的提問，郭敬明直言：「我給S的人，就是我想找他拍戲」過了一會兒，又說：「我不是說我就要找你拍戲。」而面對李成儒老師的質問，無法解釋之下，還是只能搬出上一季那一套說法：「你可以不喜歡你不喜歡的東西，但還是請允許它的存在。」左拉右扯言之無物的詭辯和評判，是否節目組的劇本我們無處得知。但就他在節目上的表現，實在怪不得很多人說郭敬明不適合這個舞台。

不過，演員有不合格的，導演們有針鋒相對，但仍有幾段表演得到了幾乎全場的認可。在已播出的節目中，任敏和施柏宇共同出演的《少年的你》就頗令觀眾印象深刻。兩位一看就很乖的年輕演員，拿了一組叛逆少年的劇本。在綵排階段，我們就已經能看出兩位年輕演員在努力相互磨合。

任敏本身就是一個能量很大的女演員，在她的帶動下，施柏宇也很快放下陌生感，進入小北這個角色。兩個演員很快進入角色，在角色中建立了情感的互相聯繫。短短幾分鐘的對手戲，兩人都表現出了超出觀眾預料的情感，甚至片段結束也很難快速抽離出來。兩人表現出的分寸感和感染力，打動了在場四位導演，甚至直接拿下兩張S卡，雙雙通過比賽。

一場綜藝競賽，將40位演員放在同一個舞台上，優秀的演員需要被看到、年輕的演員需要被指導。這樣的節目也許並不是真正想在發掘演員方面做些什麼，但通過這個舞台，還是能讓一些好的演員進入觀眾的視線。而也許這，就是這個舞台本身存在的意義。

【本文獲「電影舖子」授權轉載，微信公眾號：movpuzi】