港產影帝暌違10年再訪台　讚《九龍城寨之圍城》劉俊謙傑出又認真

金獎影帝張家輝最新自導自演新片《贖夢》將於4月11日在台上映,作為張家輝相隔7年的執導新作,找來《九龍城寨之圍城》劉俊謙、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)陳法拉以及《周處除三害》袁富華聯合主演,上週末在香港強勢登場,開片4天連奪票房冠軍,累計票房衝破330萬港幣,榮登香港票房冠軍寶座。



張家輝最新自導自演新片《贖夢》陳法拉亦有份演出。(《贖夢》花絮)

張家輝更加碼宣布將與劉俊謙於4月10日至12日訪台宣傳,並將出席4月11日在大直美麗華影城舉辦的台北首映會,。張家輝暌違10年再度訪台,感動向許久未見的台灣粉絲告白:

「闊別了台灣10年的我,有幸帶著自己的電影作品《贖夢》重臨台灣,心情既興奮又緊張!」



張家輝、劉俊謙確定將出席4月11日當晚在大直美麗華影城舉辦的台北首映會及映前、映後Q&A,4月12日還將出席影人映後見面會。張家輝也不忘向台灣粉絲推銷自編自導自演新作:

「《贖夢》以夢境作為包裝,帶出因果報應及童年創傷的兩段故事。夢境雖然凶險,但內容卻又令人惋惜。」



在最新恐怖大片《贖夢》中,張家輝、劉俊謙挑戰許多高難度動作戲,劉俊謙此次在片中飾演精神科醫生,與張家輝同樣陷入不安和困惑夢境之中,拍攝過程困難重重,其中一場落水戲更讓他差點缺氧窒息,堪稱搏命演出!在拍攝水底戲之前,劉俊謙先與潛水教練在泳池學習潛水技巧、呼吸、閉氣等動作,即使他從小就學過游泳,但是潛水又是另一門專業。劉俊謙說:

「在水底閉氣,還要一下子浮上水面,很難好好呼吸,真的要不斷練習。教練還在我的腳加上鉛塊,以營造往下沉的效果,所以有一定難度。」



劉俊謙更透露拍攝那場戲時正值除夕夜,氣溫驟降,泳池內是冷水非溫水,還要取不同視角,必須拍攝多次:

「在水底演戲,不僅要有一番掙扎動作,還要配合臉部表情,真不容易!不過最辛苦是上岸那一刻,全身都濕,必須要工作人員拉我才有足夠的力氣上岸,而每次上岸後還要吸足氧氣,有一次真的沒辦法好好換氣!而且也不能待在水中演戲太久,怕缺氧!幸好還沒到天亮就拍完整場戲,真是難忘的除夕夜。」



為了拍攝這場水底掙扎戲,劉俊謙來來回回跳水不下數十次,劇組連忙送上薑茶、暖水袋以及毛毯,讓他上岸時可以第一時間取暖,而他為戲犧牲的敬業態度,也讓導演張家輝對他讚譽有加,「他拍完後甚至還會嫌自己在水底的表情不夠好」,讚賞劉俊謙果然是當今香港影壇非常傑出又認真的年輕演員。

