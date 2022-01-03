萬千星輝｜陳自瑤奪得最佳女配角　老公王浩信立即出post道賀

陳自瑤在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「最佳女配角」一獎，她在台上忍不住落淚，並說出一番感言，除了多謝高層之外，還有拍檔張頴康、汪明荃、所有家人，她表示：「我要多謝我所有屋企人」，卻未有似老公王浩信去年奪視帝一樣點名多謝對方。

陳自瑤一上台就忍唔住喊。（節目截圖）

早前不少報道指兩公婆開始破冰，因為多了很多互動，雖然陳自瑤未有在台上多謝老公，但王浩信得知老婆得獎後，立即在IG story出post恭喜老婆，雖然只是短短一句congratulation，不過都夠晒心意。

王浩信立即出post。（IG@王浩信）

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