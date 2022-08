Tyson Yoshi讚林家謙Serrini創新　曾不滿廣東歌「俾商家玩爛咗」

唱作人林家謙(Terence)7唱《Summer Blues》紅館騷周日(28日)圓滿結束。尾場嘉賓有二度出現的Tyson Yoshi(程浚彥)和連續7場都出現的Serrini(梁嘉茵),三人在台上玩得興奮,Tyson Yoshi更即席公主抱林家謙,引起在場粉絲尖叫連連。



Tyson Yoshi公主抱林家謙。(葉志明 攝)

Tyson Yoshi在完騷後於Instagram抒發感受,指曾打算放棄廣東歌,之後卻見到林家謙和Serrini分別推出《下一位前度》和《油尖旺金毛玲》,令他重投廣東歌懷抱,他發文道:「The reason why I fuxk with this guy & @gwendolyn.spot is because… in the past 10 years… 支持廣東歌呢幾隻字… 我覺得比(俾)班商家玩爛咗…字裏行間一直都比我感覺帶有強烈嘅sympathy… 就好似就執笠啦好心幫襯下(吓)啦… 但係作品上冇創新一路都係嗰幾樣嘢所以直接放棄唔再留意… 直至到我幾年前無意間聽到下一位前度& 油尖旺金毛玲… i was like… fuxk finally something new in mainstream Canton pop… 令我重新留意返廣東歌… 終於有人用行動同作品做到呢件事而唔係得把口… fuxk yeah🤘🏻」

Tyson Yoshi發文稱讚林家謙和Serrini,又指兩位的歌令他重投廣東歌懷抱。(IG@tysonyoshi)

重溫Tyson Yoshi公主抱林家謙畫面: