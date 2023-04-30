周吉佩自爆同太太分房瞓7年　連詩雅突破盲點：仲可以製造細佬

現年36歲的周吉佩（吉吉）爆冷奪得無綫《中年好聲音》首屆冠軍，他在總決賽前接受「蝦頭」楊詩敏和連詩雅的網台節目《絲打圍佬》訪問，大談參賽的心路歷程和港姐太太黃彥欣的關係轉變。

周吉佩接受蝦頭同連詩雅嘅網台節目《絲打圍佬》訪問。（影片截圖）

吉吉話參加《中年好聲音》找回男人尊嚴。（ig@katchau86）

周吉佩追求音樂可謂波折重重，早年他曾瞞着太太簽約唱片公司，後來影響到正職收入，當時太太是正在陀第一胎，令太太對他大失信心，更傷到彼此的信任。二人經常為音樂有拗撬，吉吉為怕被太太指「發明星夢」，在家中都不敢唱歌，甚至不敢出聲，他說：「好似啞咗咁，從來冇喺屋企唱過歌，小朋友都唔知我係唱歌嘅。」

今次參賽亦是先斬後奏，太太是從好友曹敏寶口中得知他參加《中年好聲音》的消息：「我仲記得我嗰陣喺老婆隔籬睇到個message，心諗死喇！」吉吉在比賽中一度被淘汰，之後收到製作組電話，有機會重返節目，他形容太太此時「突然醒咗」：「我個人沉醉喺失落感，電話都唔想聽，跟住我老婆行出嚟話製作組好似搵我返去，佢話嗰下佢覺得原來你條友仔都有人欣賞你㗎喎！」

港姐太太一直反對吉吉追音樂夢，嚴重影響家中生計。（ig@katchau86）

吉吉直言今次參賽最大得著是「太太180度嘅轉變支持」，他透露與太太在25歲訂婚，28歲結婚，笑言心態上「唔想走寶」。婚後不久便有了小朋友，但同時亦沒有了二人世界，他大呻分房瞓長達七年：「我同我老婆分瞓房七年，好慘啊！我要投訴！因為我太太生咗小朋友後，母性突然大爆發，完全skip咗我，將我啲被鋪掉去間細房，要我自己瞓，佢同小朋友瞓；由嗰日開始分房瞓到今日，七年幾。」

如今大女7歲，細仔5歲，兩個小朋友跟媽媽瞓同一間房，而他就自己瞓很不開心，此時蝦頭和連詩雅忽然發現重點：「不過你哋都都有細仔喎，仲可以製造到細佬。」周吉佩尷尬笑說：「喺梳化嗰啲，哈哈」

吉吉自爆同太太分房瞓7年。（影片截圖）

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原來兩公婆是同一日生日，吉吉希望照顧小朋友之餘，也要留一些時間讓夫妻獨處來維繫感情，他以火車頭來形容一頭家：「你做得唔好，後面一定會甩。小朋友都大啦，你理吓我啦，我哋兩公婆唔掂頭家一樣會散呀！」參加《中年好聲音》後，讓吉吉尋回男人的尊嚴，透露太太終於開始著重儀式感，建議拍拖去睇演唱會之餘，他終於可以「入房瞓」，笑言：「可能會唔會係男人有番少少事業上起色，女人就有畀番少少尊嚴你啦！」

一家四口。（ig@katchau86）

真係好慈父。（ig@katchau86）

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