巴黎奧運︱聖火希臘再燃11日後海路往馬賽　IOC主席：希望的象徵

巴黎奧運聖火按傳統在希臘奧林匹亞燃點，一班女演員扮演女祭師，並由希臘女演員Mary Mina擔任最高祭師取出聖火，燃點火炬，並交棒予第一棒火炬手、在東京奧運贏得划艇男子單人雙漿金牌的希臘選手Stefanos Ntouskos，展開巴黎奧運火炬接力之旅。



希臘女演員Mary Mina飾演的最高祭師取出聖火，燃點火炬。(路透社)

Stefanos Ntouskos完成第一棒任務後，交棒予代表主辦國的法國退役泳手Laure Manaudou。Laure Manaudou在2004年雅典奧運贏得1金1銀1銅3面獎牌。

火炬在希臘傳遞11日之後，會在4月26日正式由希臘的帕那辛奈克體育場（Panathenaic Stadium）交棒予巴黎奧運籌委會。帕那辛奈克體育場正是1896年第一屆現代奧運會開幕禮和閉幕禮的舉行場地。奧運火炬會在4月27日以三桅帆船駛往法國馬賽，預料5月8日抵步時會有15萬人出席有關典禮。

馬賽在公元前600年由希臘殖民者發現，當地會主辦今屆奧運帆船賽事。奧運火炬會在法國傳遞68日，直到7月26日在巴黎奧運開幕禮上燃點聖火。

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巴黎繼1900年及1924年後，第三度主辦夏季奧運。國際奧委會（IOC）主席巴赫致辭稱，「在這些困難時刻，我會經歷戰爭和衝突，人們對每天無日無之的仇恨、攻擊和負面新聞生厭。我們都渴望一些能夠把大家團結起來，一些能夠為我們帶來希望的東西。今天燃點的奧運聖火正是這希望的象徵。」

俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯及白羅斯運動員一度受國際體育界制裁，IOC准許兩國運動員參加今屆奧運，惟他們只能以中立運動員身分參賽，沒有國旗、國歌，也不能參加團體賽。

法國總統馬克龍早前要求，俄羅斯應在巴黎奧運期間在烏克蘭停火，克里姆林宮回應稱，假如他們停火，烏克蘭或趁機重組和重新武裝。