歐國盃2024賽果｜分組賽形勢不斷更新　E組隊隊有3分最激烈

撰文：顏銘輝
出版：更新：

歐國盃2024分組賽展開，不斷更新歐國盃A至F組賽果及積分榜形勢。經過兩輪分組賽後，主辦國德國、西班牙及葡萄牙率先晉級十六強，而E組的形勢最緊湊，隊隊都是一勝一負得3分。

歐國盃A組分組賽賽果

14/06深夜3時　德國 5：1 蘇格蘭（ViuTV 99台免費直播）

15/06晚上9時　匈牙利 1：3 瑞士（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

19/06深夜12時　德國 2：0 匈牙利

19/06深夜3時　蘇格蘭 1：1 瑞士

23/06深夜3時　瑞士vs德國

23/06深夜3時　蘇格蘭vs匈牙利

歐國盃B組分組賽賽果

15/06深夜12時　西班牙 3：0 克羅地亞

15/06深夜3時　意大利 2：1 阿爾巴尼亞

19/06晚上9時　克羅地亞 2：2 阿爾巴尼亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜3時　西班牙 1：0 意大利

24/06深夜3時　阿爾巴尼亞vs西班牙

24/06深夜3時　克羅地亞vs意大利

歐國盃C組分組賽賽果

16/06深夜12時　斯洛文尼亞 1：1 丹麥

16/06深夜3時　塞爾維亞 0：1 英格蘭

20/06晚上9時　斯洛文尼亞 1：1 塞爾維亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜12時　丹麥 1：1 英格蘭

25/06深夜3時　英格蘭vs斯洛文尼亞

25/06深夜3時　丹麥vs塞爾維亞

歐國盃D組分組賽賽果

16/06晚上9時　波蘭 1：2 荷蘭（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜3時　奧地利 0：1 法國

21/06深夜12時　波蘭 1：3 奧地利

21/06深夜3時　荷蘭 0：0 法國

25/06深夜12時　荷蘭vs奧地利

25/06深夜12時　法國vs波蘭

歐國盃E組分組賽賽果

17/06晚上9時　羅馬尼亞 3：0 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜12時　比利時 0：1 斯洛伐克

21/06晚上9時　斯洛伐克 1：2 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜3時　比利時 2：0 羅馬尼亞

26/06深夜12時　斯洛伐克vs羅馬尼亞

26/06深夜12時　烏克蘭vs比利時

歐國盃F組分組賽賽果

18/06深夜12時　土耳其 3：1 格魯吉亞

18/06深夜3時　葡萄牙 2：1 捷克

22/06晚上9時　格魯吉亞 1：1 捷克（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜12時　土耳其 0：3 葡萄牙

26/06深夜3時　格魯吉亞vs葡萄牙

26/06深夜3時　捷克vs土耳其

歐國盃A組｜德國以外三隊勢陷混戰　蘇格蘭被看低一線晉級不樂觀歐國盃B組｜西班牙意大利克羅地亞大混戰　阿爾巴尼亞挑戰3大強隊歐國盃C組｜英格蘭穩出線丹麥存隱憂　斯洛文尼亞隨時有驚喜歐國盃D組｜法國持續強勢荷蘭中前場凋零　奧地利波蘭難掀波瀾歐國盃E組｜比利時近況勇出線可期　烏克蘭求延續去屆入8強美夢歐國盃F組｜C朗拿度領葡萄牙最後一舞　新人輩出晉級無難度

歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

29/06（星期六）
深夜12時　十六強2　A組次名 vs B組次名
深夜3時　十六強1　A組首名 vs C組次名

30/06（星期日）
深夜12時　十六強4　C組首名 vs D/E/F組第三名
深夜3時　十六強3　B組首名 vs A/D/E/F組第三名

01/07（星期一）
深夜12時　十六強6　D組次名 vs E組次名
深夜3時　十六強5　F組首名 vs A/B/C組第三名

02/07（星期二）
深夜12時　十六強7　E組首名 vs A/B/C/D組第三名
深夜3時　十六強8　D組首名 vs F組次名

歐國盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

05/07（星期五）
深夜12時　八強1　十六強3勝方 vs 十六強1勝方
深夜3時　八強2　十六強5勝方 vs 十六強6勝方

06/07（星期六）
深夜12時　八強4　十六強4勝方 vs 十六強2勝方
深夜3時　八強3　十六強7勝方 vs 十六強8勝方

歐國盃2024四強及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

09/07（星期二）
深夜3時　四強1　八強1勝方 vs 八強2勝方

10/07（星期三）
深夜3時　四強2　八強3勝方 vs 八強4勝方

14/07（星期日）
深夜3時　決賽　 四強1勝方 vs 四強2勝方

歐國盃
足球
英格蘭足球隊
德國足球隊
意大利足球隊
西班牙足球隊
荷蘭足球隊
葡萄牙足球隊
法國足球隊