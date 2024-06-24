歐國盃2024賽果｜分組賽16強晉級形勢不斷更新　德國瑞士攜手出線

歐國盃2024分組賽展開，不斷更新歐國盃A至F組賽果、積分榜及十六強晉級形勢。第三輪分組賽展開，A組的德國補時入波追平瑞士，保住小組首名晉級，瑞士以次名入淘汰賽。匈牙利在補時絕殺蘇格蘭，仍有機會以小組第三名出線。

西班牙及葡萄牙提早一輪鎖定小組首名，與德國同處上線，德國及西班牙有機會在8強相遇，而瑞士就在下線。



歐國盃十六強晉級形勢截至香港時間6月24日早上。（01美術製圖）

歐國盃A組分組賽賽果

14/06深夜3時 德國 5：1 蘇格蘭（ViuTV 99台免費直播）

15/06晚上9時 匈牙利 1：3 瑞士（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

19/06深夜12時 德國 2：0 匈牙利

19/06深夜3時 蘇格蘭 1：1 瑞士

23/06深夜3時 瑞士 1：1 德國

23/06深夜3時 蘇格蘭 0：1 匈牙利

歐國盃B組分組賽賽果

15/06深夜12時 西班牙 3：0 克羅地亞

15/06深夜3時 意大利 2：1 阿爾巴尼亞

19/06晚上9時 克羅地亞 2：2 阿爾巴尼亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜3時 西班牙 1：0 意大利

24/06深夜3時 阿爾巴尼亞vs西班牙

24/06深夜3時 克羅地亞vs意大利

歐國盃C組分組賽賽果

16/06深夜12時 斯洛文尼亞 1：1 丹麥

16/06深夜3時 塞爾維亞 0：1 英格蘭

20/06晚上9時 斯洛文尼亞 1：1 塞爾維亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜12時 丹麥 1：1 英格蘭

25/06深夜3時 英格蘭vs斯洛文尼亞

25/06深夜3時 丹麥vs塞爾維亞

歐國盃D組分組賽賽果

16/06晚上9時 波蘭 1：2 荷蘭（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜3時 奧地利 0：1 法國

21/06深夜12時 波蘭 1：3 奧地利

21/06深夜3時 荷蘭 0：0 法國

25/06深夜12時 荷蘭vs奧地利

25/06深夜12時 法國vs波蘭

歐國盃E組分組賽賽果

17/06晚上9時 羅馬尼亞 3：0 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜12時 比利時 0：1 斯洛伐克

21/06晚上9時 斯洛伐克 1：2 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜3時 比利時 2：0 羅馬尼亞

26/06深夜12時 斯洛伐克vs羅馬尼亞

26/06深夜12時 烏克蘭vs比利時

歐國盃F組分組賽賽果

18/06深夜12時 土耳其 3：1 格魯吉亞

18/06深夜3時 葡萄牙 2：1 捷克

22/06晚上9時 格魯吉亞 1：1 捷克（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜12時 土耳其 0：3 葡萄牙

26/06深夜3時 格魯吉亞vs葡萄牙

26/06深夜3時 捷克vs土耳其

歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

29/06（星期六）

深夜12時 十六強2 瑞士 vs B組次名

深夜3時 十六強1 德國 vs C組次名

30/06（星期日）

深夜12時 十六強4 C組首名 vs D/E/F組第三名

深夜3時 十六強3 西班牙 vs A/D/E/F組第三名

01/07（星期一）

深夜12時 十六強6 D組次名 vs E組次名

深夜3時 十六強5 葡萄牙 vs A/B/C組第三名

02/07（星期二）

深夜12時 十六強7 E組首名 vs A/B/C/D組第三名

深夜3時 十六強8 D組首名 vs F組次名

歐國盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

05/07（星期五）

深夜12時 八強1 十六強3勝方 vs 十六強1勝方

深夜3時 八強2 十六強5勝方 vs 十六強6勝方

06/07（星期六）

深夜12時 八強4 十六強4勝方 vs 十六強2勝方

深夜3時 八強3 十六強7勝方 vs 十六強8勝方

歐國盃2024四強及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

09/07（星期二）

深夜3時 四強1 八強1勝方 vs 八強2勝方

10/07（星期三）

深夜3時 四強2 八強3勝方 vs 八強4勝方

14/07（星期日）

深夜3時 決賽 四強1勝方 vs 四強2勝方