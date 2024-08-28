巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　7.29硬地滾球、射箭、游泳、羽毛球

撰文：高詩琦
出版：更新：

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。

巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

8月29日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

硬地滾球

晚上18:50 BC4級女子個人賽外圍賽C組　張沅 Vs 林細妹（中國）
晚上20:00 BC3級男子個人賽外圍賽B組　謝德樺 Vs Damian Iskrzycki（波蘭）
晚上23:00 BC4級男子個人賽外圍賽D組　梁育榮 Vs Andre Costa（巴西）
深夜0:10　BC2級女子個人賽外圍賽B組　楊曉林 Vs Eliska Jankechova（斯洛伐克）
深夜1:20　BC4級女子個人賽外圍賽C組　張沅 Vs Kristina Vozarova（斯洛伐克）
深夜2:30　BC3級女子個人賽外圍賽B組　何宛淇 Vs Elanza Jordaan（南非）

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。（黃浩謙攝）

射箭

晚上11:00　男子個人複合弓公開組排名賽　危家銓

危家銓在巴黎作最後準備。（中國香港殘疾人奧委會提供）

羽毛球

深夜0:00或之後　男子SH6單打A組　朱文佳 Vs Krysten Coombs（英國）

巴黎殘奧羽毛球港隊代表朱文佳。（黃浩謙攝）

游泳

下午4:35　S14女子100米蝶泳初賽　陳睿琳、張可盈（第一組）
深夜0:42　S14女子100米蝶泳決賽　陳睿琳、張可盈（如晉級）

香港殘疾人游泳代表陳睿琳。
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