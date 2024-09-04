巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新 9.4輪椅劍擊及硬地滾球賽事連場
巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。
巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽
9月4日賽程
（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）
巴黎殘奧｜硬地滾球
下午4:30 BC4級混合雙人8強 張沅/梁育榮 Vs Martin Streharsky/Kristina Vozarova（斯洛伐克）
晚上7:40 BC3級混合雙人8強 何宛淇/謝德樺 Vs Evelyn Oliveira/Mateus Carvalho（巴西）
下午0:50 BC4級混合雙人4強（如晉級） 張沅/梁育榮
深夜2:10 BC3級混合雙人4強（如晉級） 何宛淇/謝德樺
巴黎殘奧｜游泳
下午3:45 SM14級男子200米混合泳初賽 鄧韋樂
下午3:54 SM14級女子200米混合泳初賽 陳睿琳
下午4:00 SM14級女子200米混合泳初賽 張可盈
巴黎殘奧｜田徑
晚上6:33 T36級女子100米第1輪 任國芬
巴黎殘奧｜劍擊
下午4:10 B級女子花劍個人賽16強 鍾婉萍 Vs 趙恩惠（韓國）
下午4:10 B級女子花劍個人賽16強 湯雅婷 Vs Francia Jaimez Rojas（委內瑞拉）
下午5:10 A級女子花劍個人賽16強 范佩珊 Vs Judith Rodriguez Menendez（西班牙）
下午5:10 A級女子花劍個人賽16強 余翠怡（對手待定）
晚上6:10 B級女子花劍個人賽8強 鍾婉萍、湯雅婷（如晉級）
晚上7:10 A級女子花劍個人賽8強 余翠怡、范佩珊（如晉級）
晚上8:40 B級女子花劍個人賽4強 鍾婉萍、湯雅婷（如晉級）
晚上9:10 A級女子花劍個人賽4強 余翠怡、范佩珊（如晉級）
深夜0:30 B級女子花劍個人賽銅牌戰 鍾婉萍、湯雅婷（如晉級）
深夜1:05 A級女子花劍個人賽銅牌戰 余翠怡、范佩珊（如晉級）
深夜2:15 B級女子花劍個人賽金牌戰 鍾婉萍、湯雅婷（如晉級）
深夜3:25 A級女子花劍個人賽金牌戰 余翠怡、范佩珊（如晉級）
巴黎殘奧｜賽果
「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果