巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　9.4輪椅劍擊及硬地滾球賽事連場

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

9月4日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

巴黎殘奧｜硬地滾球

梁育榮（左）與張沅（右）合作出戰混合雙人賽。（資料圖片／黃浩謙攝）

下午4:30 BC4級混合雙人8強 張沅/梁育榮 Vs Martin Streharsky/Kristina Vozarova（斯洛伐克）

晚上7:40 BC3級混合雙人8強 何宛淇/謝德樺 Vs Evelyn Oliveira/Mateus Carvalho（巴西）

下午0:50 BC4級混合雙人4強（如晉級） 張沅/梁育榮

深夜2:10 BC3級混合雙人4強（如晉級） 何宛淇/謝德樺

巴黎殘奧｜游泳

巴黎殘奧女子S14級100米蝶泳決賽，陳睿琳以打破亞洲紀錄的佳績勇奪銀牌。（Reuters）

下午3:45 SM14級男子200米混合泳初賽 鄧韋樂

下午3:54 SM14級女子200米混合泳初賽 陳睿琳

下午4:00 SM14級女子200米混合泳初賽 張可盈

巴黎殘奧｜田徑

晚上6:33 T36級女子100米第1輪 任國芬

巴黎殘奧｜劍擊

巴黎奧運的香港輪椅劍擊代表，湯雅婷（前排左）、鍾婉萍（前排右）、范珮珊（後排中）。（黃浩謙攝）

下午4:10 B級女子花劍個人賽16強 鍾婉萍 Vs 趙恩惠（韓國）

下午4:10 B級女子花劍個人賽16強 湯雅婷 Vs Francia Jaimez Rojas（委內瑞拉）

下午5:10 A級女子花劍個人賽16強 范佩珊 Vs Judith Rodriguez Menendez（西班牙）

下午5:10 A級女子花劍個人賽16強 余翠怡（對手待定）

晚上6:10 B級女子花劍個人賽8強 鍾婉萍、湯雅婷（如晉級）

晚上7:10 A級女子花劍個人賽8強 余翠怡、范佩珊（如晉級）

晚上8:40 B級女子花劍個人賽4強 鍾婉萍、湯雅婷（如晉級）

晚上9:10 A級女子花劍個人賽4強 余翠怡、范佩珊（如晉級）

深夜0:30 B級女子花劍個人賽銅牌戰 鍾婉萍、湯雅婷（如晉級）

深夜1:05 A級女子花劍個人賽銅牌戰 余翠怡、范佩珊（如晉級）

深夜2:15 B級女子花劍個人賽金牌戰 鍾婉萍、湯雅婷（如晉級）

深夜3:25 A級女子花劍個人賽金牌戰 余翠怡、范佩珊（如晉級）

巴黎殘奧｜賽果

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果