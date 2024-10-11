列支敦士登0：1香港｜叫Westwood Out是否太早？韋斯活帶來了新意

今天起來，近日的陰霾一掃而空，藍天白雲青山綠水，在意大利科木的BnB露台望出去的湖光山色，令我轉換了心情，重新再看多次香港隊的精華片段，表現其實真的沒有昨天現場看來那樣糟。坦赫格接掌曼聯兩年多還握帥印，英格蘭都做實驗而輸波；高呼「Westwood Out」是不是太早了？

胡蘇 列支敦士登直擊



我這一次以傳媒身份入場，所以在比賽時到了不同的地方去看比賽，也到了賽後的記者會。實不相瞞，在比賽初時我真的不知港隊在踢什麼，我站在列支敦士登球門後，因為視點水平面影響下，所以要好努力去理解費蘭度究竟在踢什麼位置：他肯定不是慣常的左閘吧，但又在防線出現，然後進攻時，他卻在中場組織攻勢；然後周緣德及陳晉一，到底是閘位還是中堅呢？確實有點一頭霧水。

港足主教練韋斯活。（胡蘇攝）

然後看多一點時間，大約理解港隊新帥韋斯活在做一個對香港隊來說很嶄新的戰術，費蘭度防守時是中堅，進攻時移前到中場，周緣德及陳晉一是左右中堅及閘位位置輪替更換，祖連奴擔任輔鋒，支援中鋒安永佳，兩邊的潘沛軒及孫銘謙則是進攻時是翼鋒，防守時可當翼衛。所以港隊到底是踢4-3-3、3-4-3或3-5-2？其實沒有一個固定的陣式，而是時下流行的流動陣式。

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這種戰術，我們球迷習以為常，因為平時看英超曼城、阿仙奴等勁旅運用得揮灑自如，但其實對球員位置感、對戰術理解的要求都極高，平時港隊或港超球隊都不可能執行這樣的高階戰術。球迷睇波都要適應，何況球員？所以在現場不時看到門將葉鴻輝「親切地」向防線提場。前線的傳送配合也不太流暢，時有簡單的傳球失誤，那是因為隊友之間對戰術理解程度有落差，你以為這一球應該傳到腳，他卻走了位向前；你以為這時應該用長傳，但隊友都未準備起步。

因此，我昨晚看比賽時覺得香港隊踢得不太好，肯定及不上安達臣在亞洲盃帶領的那一支逼到伊朗手忙腳亂的港隊，所以也難怪看台上部分現場球迷非常不滿，甚至有人大叫「Westwood Out」。然後，韋斯活在記者會亦一派自信，甚至聲言他很滿意球隊的表現，如果有人覺得港隊踢得差，他很懷疑這人識唔識波。

費蘭度今仗踢左中堅，韋斯活讚他是最佳球員之一。（HKFA）

我起初對韋斯活這樣的態度也不以為然，可是昨晚回到BnB看回港隊精華片段，今天早上再看一次後，想法有些改變。首先，港隊踢得並不算太差，大部分球員都嘗試執行教練的戰術意圖，其中老將費蘭度尤其稱職，助攻助守；余在言與顏卓彬在中場跑動十分積極，努力現身接應與搶截；而後備入替的茹子楠與吳宇曦更有一些精彩的盤球過人鏡頭。而且，港隊下半場也有些入球黃金機會，例如孫銘謙接應右路傳中剷射僅告斜出、祖連奴接應左路傳送勁射中柱彈出等，如果都能把握，就可以反敗為勝了。

港隊完成今年作客之旅。（胡蘇攝）

安達臣執教港隊初期都質疑聲音不斷，例如港隊踢進攻是自討滅亡、踢逼搶球員不會有足夠體力應付；然而，港隊在亞洲盃的表現，證明只要有足夠時間訓練，港隊眾將絕對有潛力踢出高水平的足球。

韋斯活不擔心港隊的未來。（胡蘇攝）

我明白有些球迷們心理上還未走出安達臣那種激情的足球，但如果韋斯活在一場無關痛癢的比賽都不敢嘗試，不願引入緊貼世界的戰術，反而倒退踢901穩守突擊，又是不是球迷最期待的畫面？韋斯活是自信又好，是傲慢也罷，但我比較看重他帶來的新意；而球迷又是否願意嘗試接受這樣的「挑戰」，還是寧願一臉old seafood地說「港隊邊夠班踢呢啲戰術」？