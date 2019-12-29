【2019山野大事回顧】823人鏈照亮獅子山　毅行者史上第2次取消

在2019年，行山界或者香港山野上發生過什麼大事？ 今年年初，大家有沒有留意多了一些新的行山景點，例如大浪西灣的觀星地點及大欖涌水塘的千島湖清景台。自年中的反修例運動後，山野亦受到影響，有網民兩次發起人鏈活動，在晚上照亮獅子山；毅行者等多個山賽因為社會不穩而取消。在年底，漁護署為慶祝麥理浩徑40周年舉行了多個活動，大家又有沒有參加？

「山野龍咁威」曝有人捉海膽

今年2月，有人在海岸公園捉海膽，並即場進食，引起網民哄動。

有人帶備浮潛裝備，並駕駛水上電單車，到海下灣海下公園捕捉海膽，之後更將照片及片段放到社交網站上分享。他們毫不隱瞞，有人直接寫「海下海岸公園捕海膽食，好鮮甜」，亦有寫「今日唔行山，跟車去食海膽」。

儘管他們其後刪帖，但早被其他網民截圖。Facebook專頁「山野龍咁威」之後分享了截圖及片段，大批網民留言，批評那些人違反法例，破壞自然環境。法例規定，遊客不可以在海岸公園捕獵或騷擾海洋生物。

延伸閱讀：【離譜】行山者遊海岸公園 駕水上電單車捉海膽食 網民斥搞破壞

大浪西灣新建觀星地點

今年3月，位於西貢大浪西灣的西灣觀星地點啟用，但有些網民就指漁護署多止一舉。

漁護署將舊西灣營地改建為觀星地點，於3月開放，據官方介紹，環形座椅按人體工學設計。當漁護署在Facebook介紹這項新建設時，網民的留言大部分負面，有人稱「漁護署做埋啲無謂嘢」，亦有人留言：「成為一個免費畀大陸人瞓過夜的好地方」。

延伸閱讀：【行山．多圖】西貢西灣建「蛇型」觀星台 網民：還我大自然！

千島湖清景台落成

今年3月啟用的，還有大欖涌水塘旁的千島湖清景台，這個觀景台深受山友歡迎，尤其踏入秋冬後，每逢周末假日，都人山人海。

千島湖清景台位於大欖涌水塘西北面的一座山丘之上，麥理浩徑第10段有清晰的支路上去，行65級樓級便到。以往觀賞大欖涌水塘的千島湖景色，需要經難行的小路至觀景位置，但自清景台建成後，行山人士輕輕鬆鬆就看到美景。

問過漁護署，他們在去年5月物色到位置，之後在11月動工，花了3個多月的時間，在今年2月完工，到3月啟用。

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

【新界行山路線】大棠出發上「千島湖清景台」 俯瞰大欖涌水塘

【行山】千島湖清景台選址設計具心思 專訪幕後漁護署農林督察

有行山客報警遇上狼

飛鵝山，狼來了？

今年5月，有3名內地男子在麥理浩徑行夜山，行至飛鵝山基維爾營時，發現草叢有4隻疑似狼的動物徘徊，他們報警求助。警方到場，陪3人下山，而經搜索後，未有發現。有專家懷疑，部分野狗體型較大，由於晚上環境較暗，不排除3名內地男子將野狗誤認為狼。

延伸閱讀：【狼來了？】飛鵝山上三內地男稱遇狼群 憂安危報警求助

香港攀山隊登珠峰

今年5月，由香港攀總招募及組織的攀山隊，在5月22日登上世界最高峰珠穆朗瑪峰。

中國香港攀山及攀登總會組織的2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊，隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基在5月22日凌晨離開高7906米的4號營地，於早上8時45分登上高8848米的珠峰山頂。

今年珠峰登頂「大塞車」，更有外國攀山者因此命喪高山之上。香港的攀山隊亦承認，他們亦排了個半小時，才能攻頂，黎樂基說：「主要在兩個位置要等，上南峰等了45分鐘，之後在sunny ridge又大約等了45分鐘。」張志輝上完珠峰後，更加馬上再登洛子峰。

延伸閱讀：

【香港珠峰攀山隊】今晨凱旋分享經歷 攻頂「大塞車」等個半小時

【珠峰攀山隊】3名香港攀山教練組隊 今早登上世界第一高峰

港珠峰隊回港報捷 路途見屍體 寄語登山者量力而為勿當旅行

823人鏈照亮獅子山

今年8月23，反對修訂《逃犯條例》活動遍地開花，除了有市民在港鐵港島綫、荃灣綫和觀塘綫沿綫砌人鏈，更有山友在晚上將人鏈延伸上獅子山，照亮了整個山頭。

當晚7時起，數以百計的市民沿黃大仙天馬苑登上獅子山。他們於山上築成人鏈，並開啟手機燈光，點亮夜空中的獅子山。他們在山上大叫口號，並同唱《獅子山下》、《激光中》等歌曲，亦有人用雷射燈照射山下。有市民表示，在獅子山上看到點點燈光，市民手牽手築成人鏈，覺得這個場景比催淚彈更催淚。

9月13日中秋節，網民再在山上發起人鏈活動，當晚市民在太平山山頂及獅子山上集會，開啟手機燈，維港兩岸，山脊線上點點光芒，互相呼應。

+ 2

延伸閱讀：

【823香港之路】獅子山頂直擊燈光人鏈 參加者：催淚過中催淚彈

【逃犯條例】太平山山頂築起人鏈 用燈光與獅子山互相映照

毅行者等山賽取消

受反對修訂《逃犯條例》活動影響，圖騰跑、雷利及毅行者皆因交通問題取消。

原定10月5日舉行的「圖騰跑2019」是今年首個因反對修訂《逃犯條例》活動影響而取消的大型大賽。由於當日主要鐵路停駛，大量巴士路線改道，所以大會在活動舉行前的凌晨才宣布取消，而且取消後的退款安排亦引起參加者不滿。

其後，「雷利衛徑長征2019」在10月9日宣布取消由12日至13日的賽事。因為大會評估過各區交通情況後，認為因素複雜多變，難以控制，為顧及跑手及義工的安全而取消。

最轟動的是，「樂施毅行者」亦在11月13日宣布，原定15日至17日舉行的活動取消，今年的參賽隊伍可以把名額及已籌得的捐款主動保留至下屆毅行者，而不打算保留資格的隊伍，則可全數退回已繳交的登記費及捐款。這是毅行者史上第2次取消。

毅行者史上第2次取消。（01美術製圖）

延伸閱讀：【毅行者】樂施毅行者2019取消 參賽名額及捐款可保留至下屆

慶祝麥徑40周年

今年是香港最長行山徑麥理浩徑40周年，漁護署舉辦多個活動慶祝，其中最多人參與的肯定是「麥理浩徑通走2019」。

麥徑通走的活動由9月開始，至11月底完結，後來徇眾要求延長至12月底。漁護署在每段麥理浩徑各設兩個二維碼打卡位，讓山友記錄位置，參與這次活動；只要在活動期間打卡全部10段的話，可獲禮物，而打卡夠5段的話，亦有小禮物。很多山友都在今年秋冬勤力行麥徑，贏取麥徑通走的禮物。

在麥徑40歲生日正日（10月26日），漁護在城門郊野公園舉行盛大的麥理浩徑同樂日，有攤位遊戲，又有表演，還有樹頂飛索及攀樹等刺激的活動，吸引大批市民到場玩樂；活動當日，更有專車載市民上草山山頂。另外，趁麥徑40周年，漁護署及綠惜地球還在10月19日於大棠合辦了首屆香港山徑日，推廣山徑保育。

慶祝麥徑40周年的官方活動還有麥徑營人、麥理浩徑維修工作坊及麥徑深導遊。

+ 8 + 7 + 6

延伸閱讀：

【行山】香港山徑日慶祝麥徑40周年 退休工人：曾被誤認囚犯修路

【行山】走遍麥理浩徑 穿越山水間的點滴與想像

【行山．01山記】麥理浩徑今40歲生日 麥徑帶給我的10段回憶

麥理浩徑40周年漁護署辦同樂日 設樹間飛索、攀樹 挑戰針山

對上兩年的山野大事回顧：

2018年山野大事回顧（01美術製圖）

【2018山野大事回顧】行山徑遭颱風山竹破壞 吊手岩懷疑有老虎

2017年山野大事回顧（01美術製圖）

【2017回顧】山野篇：行山徑再無垃圾箱 山野女生被狙擊