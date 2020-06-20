足總風波．案情重組2｜一份文件外洩掀鬥爭　是抹黑或誤會一場？

審計署報告揭發足總多項管治問題，並證實會方2018年招聘前港足主教練加利韋特（Gary Whie）時程序出錯。然而連同行政總裁薛基輔在內，兩個當事人早已離職，追究無門。 足總董事局於2019年換屆後由貝鈞奇出任主席，他以面面俱圓的方式處理批評，強調聆聽各方聲音。不過足總一份內部文件外洩，揭示會方在招聘過程中重複犯錯，也指控足總涉嫌包庇，結果讓貝鈞奇逼不得以召開記者招待會澄清，繼而引發相關人士反駁。 一波未平，一波又起。

自審計報告於4月尾出爐，外界再聚焦足總各種管治問題，包括招聘受政府及賽馬會資助職位時，程序是否合乎規定。

然而繼招聘前港足主教練韋特的風波之後，數間傳媒在今年5月25日報導，稱收到足總內部文件，披露足總在去年晉升英籍教練李本思（Samuel Bensley）出任菁英發展教練的決定，疑未經董事局及委員會商議，由時任主席梁孔德直接通過。

李本思於2016年9月加入足總任草根足球經理，去年4月升任菁英發展教練。（香港賽馬會網頁照片）

報道又指李本思晉升後領取該職位可負擔的最高薪酬，年薪逾100萬元，較原職多一倍；不過他有多項履歷與最初申請草根足球經理一職的要求不符，例如入職時並未持有亞洲足協A級教練牌照或同等資格。

同日，另一傳媒不點名批評足總高層涉嫌包庇和利益輸送，直指有關人士「高薪聘請大話教練」，質疑有人申報虛假履歷。

足總當日下午發表新聞稿，未有正面回應指控，僅強調「招聘小組中的技術總監經驗豐富，而技術總監與其他成員於面試後均認為李本思為最佳人選」。不過，足總稱就李本思個人資料在未經同意下被發放予傳媒，已接獲投訴，正展開調查。

足總一日被揭兩醜聞 招聘再出錯 聲明竟以「評委經驗豐富」反駁

足總主席貝鈞奇在記招上回應近日傳媒報道足總管治問題，期間談及富力R&F參加港超引起的爭議。（袁志浩攝）

面對審計報告的「外憂」，又同時遇上文件外洩的「內患」，一向崇尚「以和為貴」的足主席貝鈞奇決定於5月27日召開記者會澄清。

就李本思履歷及相關資料外洩，他直斥有足總委員嚴重侵犯個人私穩：「有委員以申請新一份五年計劃資助為由，要求查閱有關資料，卻擅自取去李本思的個人履歷。足總人事部曾嘗試阻止，要求該人簽署保密協議，惟至今卻沒交回。」

他又在會上批評部份董事局成員不負責任，藉向傳媒「放料」抹黑足總及自己。貝鈞奇發言期間多次激動得拍檯，並公開一封署名與標準流浪總監李輝立洋名「Philip」相同的信件，揚言要「撥亂歸正」，「有人因不滿主席未有聽從其意見，想搞小圈子，目的是排除異己」。

貝鈞奇批有人放料抹黑 回應教練履歷疑造假：人選合適

有人想搞小圈子，向傳媒放料抹黑足總，我要撥亂歸正。 足總主席 貝鈞奇

貝鈞奇在記者會末段展示一封署名「Philip」的信件，與標準流浪總監李輝立同名。（袁志浩攝）

足總開記者會的原意，是嘗試就各項指控解釋，惟結果偏離問題重心，讓外界焦點落在足總內部派系鬥爭上。兩日後（5月29日），足總董事局特別顧問伍健公開WhatsApp紀錄，力證自己得到足總授權審視李本思履歷及相關文件，並對文件外洩一事不知情，「可能貝生太多事忙，忘記了吧，幸好我有紀錄證明」。

伍健WhatsApp紀錄（按圖放大）：

伍健也透露，自己在去年底已獲貝鈞奇告知，無需再出席足總董事會，現時也沒參與足總任何工作。他認為兩人合作模式「行唔通」，「我善意提醒主席，卻被指抹黑，感覺很困擾。我以為是做好事，誰知會招來風風雨雨」。

伍健反駁從沒擅取文件 「以為做好事卻招來風雨」

我對被指抹黑感覺很困擾，以為是做好事，誰知會招來風風雨雨。 足總董事局特別顧問 伍健

足總董事局特別顧問伍健在賽馬會傑志中心就近日風波作出回應。（袁志浩攝）

這次風波未有因此而降溫，貝鈞奇再澄清別人的澄清。他重申自己沒指控伍健向外洩漏資料，也沒直接授權伍健，而是希望透過足總組織發展委員會主席程明裕律師處理。

貝鈞奇又解釋，記者會上指控的是有人透過程明裕取走文件，該人沒簽署保密協議，結果經傳媒連日報導，足總內部亦出現誤會。程明裕向貝鈞奇發出律師信，要求對方澄清各種指控他的言論，事件才總算告一段落。

不過，足總仍未完全「拆彈」成功。立法會政府帳目委員會就審計報告召開公開聆訊，足總獲邀派代表出席解畫，再觸發新一次危機。

審計報告揭露足總多項管治問題：（按圖放大）