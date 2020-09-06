玉桂山行山路線｜入口近利東港鐵站　「蚺蛇尖式」斜路考體能技術

玉桂山高196米，是鴨脷洲的最高峰，登頂可俯視深灣，對望海洋公園，遠眺南丫島。自港島南線通車後，交通變得方便，玉桂山成為行山郊遊熱點，但玉桂並沒有政府鋪設的行山徑，上落崎嶇，只適合有遠足經驗的朋友。

玉桂山行山路線的入口十分接近港鐵站，由利東站B出口出去，就是利東邨的商場及巴士總站。行山人士可以約在商場集合，商場內有超級市場，大家一定要買齊糧水才可上山，因為玉桂山沿途都沒有補給。起步前請大家明白，玉桂山並非那種很chill又輕鬆打卡的郊遊的地方，你需要付出汗水及體能。

玉桂山路線基本資訊：

路線：利東邨 > 玉桂山 > 連島沙洲 > 鴨脷排（原路折返） 路程：3.6公里 需時：4小時 體力需求：3.5星（雖然玉桂山不高，但由海平面上落的路段都幾吃力，沿路又少樹蔭） 技術需求：3.5星（並非政府鋪設的山徑，由玉桂山落連島沙洲的路極斜及崎嶇） 起點交通：港鐵利東站B出口 終點交通：同上

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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行山路線的入口在巴士站後，認住兩個黃色的站長室，就兩個站長室之間的位置上山。踏着泥路，沿藍色的水管前行，不久見到右邊山坡有3道很長的石屎樓級，跨過欄杆，行最前方的一條。

樓級很長，而且是剛起步，通常都未熱夠身，若果貪快衝上去，很容易身體不適，建議大家慢慢行。行完樓級，上到配水庫的圍欄，轉左行，沿圍欄外的山路走。山路以泥及石為主，還有縱橫交錯的樹根。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

+ 5 + 5 + 5

沿圍欄邊緩緩上斜，不久行至一處分岔口，前行的路較寬闊明顯，而左邊的小路入叢林，較為窄狹。通常上山的人都會選前路，因為一條直路上山，需時較快，但路較陡峭，或要用手，所以今次嘗試行左路，繞個圈上頂。由起點巴士站起計，行約5分鐘就到這個路口。

K Kwong教路：行左路上山較好行

走進左路山徑，兩旁叢林較密，但腳下山路都明顯，途中亦沒有支路，不易迷路。路面或泥或石，間中有些碎沙碎石，穿行山鞋的話會有較好的抓地力。沿路風景不錯，俯瞰利東邨及南灣等屋苑，還可見到深灣的遊艇及黃竹坑的樓宇。

愈往上走，山徑的方向稍變，可望南朗山及海洋公園。由分岔口起計，行了半小時，抵達玉桂山的三角測量站。玉桂山上並沒有涼亭，也沒有高大的樹木提供樹蔭，沿路至頂都很曬，請大家做足防曬措施。

▼▼上玉桂山途中路線及情況▼▼

+ 5 + 5 + 5

玉桂山高196米，是鴨脷洲的最高峰，向北可望島內的市區，南臨大海，可見南丫島，發電廠的3支煙囪十分奪目。離開三角測量站，往東行一會兒，在一片光禿禿的空地上，見到一座石碑，上面記載二次大戰時，港英政府向日軍投降後，部分英國及中國官兵經鴨脷洲，乘船逃離香港。

落連島沙洲前請三思

之後的行山路線是從玉桂山頂落到海平面的連島沙洲，行往鴨脷排。這段斜路非常崎嶇陡峭，極考行山技術及體能，若果剛才由利東邨行上玉桂山已覺得十分辛苦困難的話，就不應再行落去。

▼▼玉桂山頂上的景色及路況▼▼

+ 3 + 3 + 3

這段斜路全是沒有鋪設的天然山徑，路況以碎石為主，若穿普通波鞋，很可能滑倒。部分路段目測斜度超過45度，景觀開揚，加上大風，對畏高人士會是嚴峻考驗。與記者同行的前輩K Kwong表示，這條斜路的難度比得上蚺蛇尖，他曾在這裏訓練隊友上落山。

落崎嶇斜路之前，K Kwong先坐在石上休息片刻，享受海風。（顏銘輝攝）

不宜使用前人留下的繩索

下半段的斜路比上半段更陡峭，雖然有前人留下的繩索，但這些繩索沒有保養，不宜倚靠。K Kwong提醒，落山時腳尖應盡量橫向，不宜指向前方，並要懂得找穩固的石頭落腳，避免踩在浮沙碎石之上。若果害怕，寧願蹲下來，扶住石頭慢慢落，也不建議靠這些繩索。

▼▼由玉桂山落連島沙洲的「蚺蛇尖式」落斜▼▼

+ 7 + 7 + 7

花了20分鐘，落到海平面的連島沙洲，K Kwong稱之為「天使之路」。經過滿佈垃圾的沙洲，行到鴨脷排，踏上石坡，沿轉右的山徑，繞道而上。經過樹叢，上行一會兒，就行到上山脊。

小心墓地金塔

山脊路起伏不大，還算好行，但沒有遮蔭，另外要小心，沿途有些金塔，千萬另要差錯腳踩進去。約行15分鐘，山路徐徐向下，進入叢林，不一會兒，從林而出，景色豁然開朗，已到鴨脷排的海岸。在岩岸要小心行走，如果要落一些大石級，最好坐在石上，慢慢滑下去，直至雙腳碰到下面的大石。

▼▼由連島沙洲行到鴨脷排的路線及路況▼▼

+ 6 + 6 + 6

燈柱是鴨脷排的打卡位，但請大家不要爬上去。燈柱附近有個小碼頭，周末及周日黃昏，或者會有船家在此對開海面兜客；如果不想走回頭路，就可以大叫船家到碼頭接你上船，每位船費幾十元，可以載你到香港仔海傍。不過，如果要百分百保證有船走，請事先聯絡船家。

▼▼從鴨脷排燈塔行回去連島沙洲▼▼

+ 7 + 7 + 7

如果是原路折返的話，就請預算個半小時回程，例如夏天晚上7時天黑，最遲要5時半就要離開鴨脷排岩岸，如果是冬天5時半天黑，那麼最好就在4時前離開。很多香港人行山都沒有考慮回程時間，若果太遲回程，要摸黑落山的話，就易生意外。

▼▼由連島沙洲上玉桂山十分辛苦！▼▼

+ 5 + 5 + 5

回程上玉桂山最花體力

原路折返，從鴨脷排回到連島沙洲，之後就面對那條斜度有45度的斜路，行回上玉桂山。這段斜路相當具挑戰性，剛才去程落斜考技術，現在回程就考體能。行這條路線記得要留力，因為最吃力辛苦的部分在回程，從海平面一條大斜路行上186米高的玉桂山。平時少做運動的朋友，請慢慢上，多休息，不要一口氣爆上去，很易爆偈的。

上到玉桂山頂，繼續原路折返，回到利東邨巴士站。這次原路來回玉桂山及鴨脷排的行山路線，全程3.6公里，下午3時出發，晚上7點落到山，共4小時。

▼▼最後落山的路也不容輕視▼▼

+ 4 + 4 + 4

這條路線景色開揚，但難度不低，絕非新手能力所及，也不適合家長帶小朋友去行，尤其從玉桂山到連島沙洲的斜路，真的非常崎嶇。再者，這條路幾乎沒有樹蔭，也沒有補給，上落幅度大，對體能、技術及經驗有一定要求，適合有一定遠足經驗的人士。

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+ 6 + 6 + 6

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