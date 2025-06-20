世界女排聯賽香港站︱日本憾負意大利　和田由美子夠膽識值得期待

世排女排聯賽香港站上演去屆決賽戲碼，由「世一」兼巴黎奧運金牌得主意大利對日本，兩隊戰至第五局，更三度「刁時」，日本隊終無法報上屆落敗之仇，但新星和田由美子值得期待。



沒有中國女排的周五晚，香港站迎來另一場大戰——上屆決賽翻版，日本對巴黎奥運金牌得主意大利，東瀛魔女力求報當時一之仇，但啟德體藝館只坐滿約七成，兩邊底線前排座位比較零落，但兩隊各有「死忠」打扮撐場，當中日本隊歡呼聲更高，猶如獲半個主場一樣。

現場不少球迷為日本隊打氣。（廖雁雄攝）

今仗也是兩隊「得分王」伊高露（Paola Egonu）與和田由美子的對決，前者是過去兩屆MVP，被譽為世界最強攻擊手，扣球速度高達每小時112.7公里，為女排最高球速的世界紀錄保持者；和田同樣是「力王」，每次起手扣殺都令全場起哄，賽前兩人今季累積分數，和田僅勝1分。

比賽第一分正是由兩位「得分王」的進攻掀開序幕，伊高露扣殺被救，日本靠和田率先取分。和田早段一度打出界，但挑戰成功發現皮球觸手在先；相反伊高露的得分卻被挑戰取消。日本單局3次發球失誤，但和田一次背飛後排跳起虛攻得分，日本領先12：8逼得意軍叫暫停。

日本「得分王」和田由美子。（廖雁雄攝）

伊高露之後以扣球式開死角得分回敬，日本球員只能望着皮球落地；和田落到後排威力不減，在一傳被破壞下，接應修正球依然夠膽起手，日本亦憑多個進攻點令意軍難以嚴防，尾段帶前至21：19。此時日本新隊長石川真佑開波卻落網，加上最後階段意大利攔網回穩，首局意大利贏25：23。

伊高露強勁扣殺。（廖雁雄攝）

次局早段焦點落在日本自由人福留慧美身上，她一分內兩度救起伊高露強勁扣殺，之後面對意軍「揼釘」依然守得起。石川真佑與新星佐藤淑乃亦分擔日本得分重任，但和田關鍵時刻再出手，接連取分並用「Ace」完結這局，日本以25：16追平局數。

第三局日本一傳犯錯多被拋開，伊高露回勇單局拿下6分，日本球員需站在底線上防守，可見其力量之大，意大利輕鬆贏25：15，再次領先局分。第四局早段仍然是伊高露的表現時間，她線路多邊，沒有用蠻力扣殺，尋找對方企位與攔網的空隙，但之後她「熄火」，扣殺落網之餘，就連攔網亦錯判收手，日本此局從後追上贏25：20。

日本隊追平局數2：2。（廖雁雄攝）

決勝局比分咬住上，意大利雖一度帶前兩分，但伊高露扣殺被攔，網頂機會再推出界，令日本有機會追平。比賽進入「刁時」，15：15、16：16、17：17不斷拉鋸，意大利成功攔下和田扣殺，加上隊長石川真佑打出界，日本以17：19落敗，總局數輸2：3，但和田全場獨得28分，把只拿了16分的伊高露比下去，相信這位新星會成為日本未來的核心。

雖然僅負世一意大利，但和田由美子與日本女排值得期待。（廖雁雄攝）