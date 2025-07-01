世冠盃16強戰果及8強抽籤｜曼城國米爆冷落馬　PSG硬撼拜仁

世冠盃16強爆出不少冷門賽果，繼國際米蘭後，曼城戰至加時不敵希拉爾止步。8強還剩下哪幾支歐洲熱門球隊？



在世冠盃16強之中，有9支歐洲球隊；南美代表亦有4隊，全部是巴西球隊；中北美的球隊有國際邁亞密及蒙特雷兩隊；至於亞洲就只有希拉爾晉身淘汰賽。非洲及大洋洲球隊就未能闖入16強。

希拉爾作為亞洲唯一希望，在新帥施蒙尼恩沙基領軍下，16強踢出代表作，戰至加時以4：3淘汰曼城，8強與擊敗另一歐洲豪門國際米蘭的富明尼斯爭入準決賽。8強另一場焦點大戰則為PSG對拜仁。

PSG擊敗美斯領軍的國際邁亞密，8強硬撼拜仁。（路透社）

世冠盃8強戲碼

7月5日（周六）凌晨3時︱ 富明尼斯 對 希拉爾

7月5日（周六）早上9時︱彭美拉斯 對 車路士

7月6日（周日）凌晨0時︱巴黎聖日耳門 對 拜仁慕尼黑

7月6日（周日）凌晨4時︱皇家馬德里／祖雲達斯 對 多蒙特／蒙特雷

皇馬晉級世冠盃16強。（路透社）

世冠盃16強戲碼

6月29日（周日）凌晨12時︱彭美拉斯（A組首名）1：0勝 保地花高（B組次名）

6月29日（周日）凌晨4時︱賓菲加（C組首名）1：4負 車路士（D組次名）

6月30日（周一）凌晨12時︱巴黎聖日耳門（B組首名）4：0勝 國際邁亞密（A組次名）

6月30日（周一）凌晨4時︱法林明高（D組首名）2：4負 拜仁慕尼黑（C組次名）

7月1日（周二）凌晨3時︱國際米蘭（E組首名）0：2負 富明尼斯（F組次名）

7月1日（周二）早上9時︱曼城（G組首名）加時 3：4負 希拉爾（H組次名） （90分鐘2：2）

7月2日（周三）凌晨3時︱皇家馬德里（H組首名）對 祖雲達斯（G組次名）

7月2日（周三）早上9時︱多蒙特（F組首名）對 蒙特雷（E組次名）

世冠盃︱美斯領國際邁亞密16強對PSG。（路透社）

世冠盃A組：彭美拉斯（首名晉級）、國際邁亞密（次名晉級）

世冠盃B組：巴黎聖日耳門（首名晉級）、保地花高（次名晉級）

世冠盃︱新兵戴納入波，車路士次名晉16強對賓菲加。（路透社）

世冠盃C組：賓菲加（首名晉級）、拜仁慕尼黑（次名晉級）

世冠盃D組：法林明高（首名晉級）、車路士（次名晉級）

世冠盃E組：國際米蘭（首名晉級）、蒙特雷（次名晉級）

世冠盃F組：多蒙特（首名晉級）、富明尼斯（次名晉級）

曼城3戰全勝晉級16強。（路透社）

世冠盃G組：曼城（首名晉級）、祖雲達斯（次名晉級）

世冠盃H組：皇家馬德里（首名晉級）、希拉爾（次名晉級）

（已出局球隊：波圖、艾阿里、馬德里體育會、西雅圖海灣者、小保加、奧克蘭城、艾斯柏蘭斯、FC洛杉磯、河床、浦和紅鑽、馬姆洛迪辛當斯、蔚山HD、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、薩爾斯堡、帕丘卡）