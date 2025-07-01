世冠盃16強戰果及8強抽籤｜曼城國米爆冷落馬 PSG硬撼拜仁
撰文：吳慕兒
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世冠盃16強爆出不少冷門賽果，繼國際米蘭後，曼城戰至加時不敵希拉爾止步。8強還剩下哪幾支歐洲熱門球隊？
在世冠盃16強之中，有9支歐洲球隊；南美代表亦有4隊，全部是巴西球隊；中北美的球隊有國際邁亞密及蒙特雷兩隊；至於亞洲就只有希拉爾晉身淘汰賽。非洲及大洋洲球隊就未能闖入16強。
希拉爾作為亞洲唯一希望，在新帥施蒙尼恩沙基領軍下，16強踢出代表作，戰至加時以4：3淘汰曼城，8強與擊敗另一歐洲豪門國際米蘭的富明尼斯爭入準決賽。8強另一場焦點大戰則為PSG對拜仁。
世冠盃8強戲碼
7月5日（周六）凌晨3時︱ 富明尼斯 對 希拉爾
7月5日（周六）早上9時︱彭美拉斯 對 車路士
7月6日（周日）凌晨0時︱巴黎聖日耳門 對 拜仁慕尼黑
7月6日（周日）凌晨4時︱皇家馬德里／祖雲達斯 對 多蒙特／蒙特雷
世冠盃16強戲碼
6月29日（周日）凌晨12時︱彭美拉斯（A組首名）1：0勝 保地花高（B組次名）
6月29日（周日）凌晨4時︱賓菲加（C組首名）1：4負 車路士（D組次名）
6月30日（周一）凌晨12時︱巴黎聖日耳門（B組首名）4：0勝 國際邁亞密（A組次名）
6月30日（周一）凌晨4時︱法林明高（D組首名）2：4負 拜仁慕尼黑（C組次名）
7月1日（周二）凌晨3時︱國際米蘭（E組首名）0：2負 富明尼斯（F組次名）
7月1日（周二）早上9時︱曼城（G組首名）加時 3：4負 希拉爾（H組次名） （90分鐘2：2）
7月2日（周三）凌晨3時︱皇家馬德里（H組首名）對 祖雲達斯（G組次名）
7月2日（周三）早上9時︱多蒙特（F組首名）對 蒙特雷（E組次名）
世冠盃A組：彭美拉斯（首名晉級）、國際邁亞密（次名晉級）
世冠盃B組：巴黎聖日耳門（首名晉級）、保地花高（次名晉級）
世冠盃C組：賓菲加（首名晉級）、拜仁慕尼黑（次名晉級）
世冠盃D組：法林明高（首名晉級）、車路士（次名晉級）
世冠盃E組：國際米蘭（首名晉級）、蒙特雷（次名晉級）
世冠盃F組：多蒙特（首名晉級）、富明尼斯（次名晉級）
世冠盃G組：曼城（首名晉級）、祖雲達斯（次名晉級）
世冠盃H組：皇家馬德里（首名晉級）、希拉爾（次名晉級）
（已出局球隊：波圖、艾阿里、馬德里體育會、西雅圖海灣者、小保加、奧克蘭城、艾斯柏蘭斯、FC洛杉磯、河床、浦和紅鑽、馬姆洛迪辛當斯、蔚山HD、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、薩爾斯堡、帕丘卡）
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