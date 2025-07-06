世冠盃8強戰果及4強戲碼｜皇馬PSG勢演冠軍前哨戰 車路士決賽在望

世冠盃已完成8強賽事，亞洲唯一代表希拉爾出局，兩場4強大戰最矚目的當然是下線的皇家馬德里大戰巴黎聖日耳門（PSG），兩支星光熠熠的歐洲豪門球隊大鬥法，另一邊廂又過一關的車路士，4強對手是巴西的富明尼斯，與前隊長堤亞高施華喜相逢。



世冠盃︱堤亞高施華領軍的富明尼斯再過一關，4強對手正是他對上一支效力的球會車路士。（路透社）

堤亞高施華四強倒戈鬥車路士

希拉爾作為亞洲唯一希望，在新帥施蒙尼恩沙基領軍下，16強踢出代表作，戰至加時以4：3淘汰曼城，8強與擊敗另一歐洲豪門國際米蘭的富明尼斯爭入準決賽，可惜他們終以1：2力戰敗陣。

堤亞高施華領軍的富明尼斯再過一關，4強對手正是他對上一支效力的球會車路士。車路士在8強擊敗巴西球隊彭美拉斯，準決賽再鬥富明尼斯，到底是施華帶領球隊再次晉級，還是車路士再挫另一支巴西球隊晉身決賽？

皇馬PSG勢演冠軍前哨戰

8強兩場歐洲豪門對決成焦點大戰，結果戲碼最強一戰巴黎聖日耳門（PSG）兩球淨勝拜仁慕尼黑，後者更有中場穆斯亞拿受傷重創。皇家馬德里對多蒙特一戰，因祖比比寧咸（Jobe Bellingham）累積黃牌罰停賽，無緣上演比寧咸兄弟內訌，結果皇馬順利以3：2贏波晉級。

4強下線由兩大頂級豪門會師，皇馬大戰PSG，麥巴比會上演一場矚目的倒戈戰，相信亦廣泛被視為今屆賽事的「冠軍前哨戰」。

世冠盃4強戲碼

7月9日（周三）凌晨3時︱富明尼斯 對 車路士

7月10日（周四）凌晨3時︱巴黎聖日耳門 對 皇家馬德里

世冠盃8強賽果

7月5日（周六）凌晨3時︱ 富明尼斯 2：1 希拉爾

7月5日（周六）早上9時︱彭美拉斯 1：2 車路士

7月6日（周日）凌晨0時︱巴黎聖日耳門 2：0 拜仁慕尼黑

7月6日（周日）凌晨4時︱皇家馬德里 3：2 多蒙特

皇馬晉級世冠盃16強。（路透社）

世冠盃16強賽果

6月29日（周日）凌晨12時︱彭美拉斯（A組首名）1：0勝 保地花高（B組次名）

6月29日（周日）凌晨4時︱賓菲加（C組首名）1：4負 車路士（D組次名）

6月30日（周一）凌晨12時︱巴黎聖日耳門（B組首名）4：0勝 國際邁亞密（A組次名）

6月30日（周一）凌晨4時︱法林明高（D組首名）2：4負 拜仁慕尼黑（C組次名）

7月1日（周二）凌晨3時︱國際米蘭（E組首名）0：2負 富明尼斯（F組次名）

7月1日（周二）早上9時︱曼城（G組首名）加時 3：4負 希拉爾（H組次名） （90分鐘2：2）

7月2日（周三）凌晨3時︱皇家馬德里（H組首名）1：0勝 祖雲達斯（G組次名）

7月2日（周三）早上9時︱多蒙特（F組首名）2：1 蒙特雷（E組次名）

世冠盃︱美斯領國際邁亞密16強對PSG。（路透社）

世冠盃A組：彭美拉斯（首名晉級）、國際邁亞密（次名晉級）

世冠盃B組：巴黎聖日耳門（首名晉級）、保地花高（次名晉級）

世冠盃︱新兵戴納入波，車路士次名晉16強對賓菲加。（路透社）

世冠盃C組：賓菲加（首名晉級）、拜仁慕尼黑（次名晉級）

世冠盃D組：法林明高（首名晉級）、車路士（次名晉級）

世冠盃E組：國際米蘭（首名晉級）、蒙特雷（次名晉級）

世冠盃F組：多蒙特（首名晉級）、富明尼斯（次名晉級）

曼城3戰全勝晉級16強。（路透社）

世冠盃G組：曼城（首名晉級）、祖雲達斯（次名晉級）

世冠盃H組：皇家馬德里（首名晉級）、希拉爾（次名晉級）

（已出局球隊：波圖、艾阿里、馬德里體育會、西雅圖海灣者、小保加、奧克蘭城、艾斯柏蘭斯、FC洛杉磯、河床、浦和紅鑽、馬姆洛迪辛當斯、蔚山HD、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、薩爾斯堡、帕丘卡）