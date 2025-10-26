MLB世界大賽｜山本由伸完投助道奇挫藍鳥　日本投手譜罕有成就

世人追看道奇，大都為了大谷翔平，不過今天為球隊挺身而出的，是另外一個日本人——投手山本由伸。

MLB世界大賽第2戰，繼續在加拿大多倫多藍鳥主場上演，首仗落敗的道奇，作客第2仗由山本由伸先發，結果他以一場完投（complete game）助球隊5：1贏波，在7戰4勝的系列賽中，場數追平1：1，而且在季後賽達成連續兩場完投的罕有成就。



MLB世界大賽｜山本由伸投出一場完投，助道奇場數追平1：1。（路透社）

MLB世界大賽第2戰成投手戰 山本由伸寫下連續完投

道奇在世界大賽首仗出師不利，山本由伸今場壓力不小，這位日本投手以一場精彩演出，成為球隊贏波英雄，更為人津津樂道的是，他僅投出105球，便終結了比賽，全場8次三振對手，僅讓藍鳥打出4支安打和得1分，沒有投出4壞球。

山本由伸與藍鳥王牌古斯文（Kevin Gausman）合演一場投手戰，7局上半，比數仍為1：1，直到Will Smith和Max Muncy各自轟出一記單人全壘打突破僵局，8局上半Will Smith趁滿壘打出安打，道奇再得兩分，加上山本由伸完投，道奇以5：1挫藍鳥，場數追平1：1。

MLB世界大賽｜山本由伸成為道奇擊敗藍鳥英雄。（路透社）

1988年至今首位季後賽連續完投道奇投手

山本由伸通過繙譯表示，「老實說，我沒有去想能否投畢整場比賽，因為我的投球數字上升得頗快，但我很開心能夠完投。」他全場投出105球，當中73球為好球，「第5局完成後，我的投數已去到71球，那時候我只在嘗試逐局逐局去拚，我們都沒有談論能否戰至第9局。」

山本由伸對上一場先發，是10月14日道奇對釀酒人的國家聯賽冠軍戰第2戰，當時他亦是投出一場完場比賽，只讓對手擊出3支安打，同樣領軍贏5：1。在現今棒球賽之中，完投絕非易事，他是自2004年Jose Lima以來，首個能夠在季後賽達成完投的道奇投手；而連續兩場季後賽完投的話，更加要數到1988年的Orel Hershiser——當年這位傳奇投手在國聯第7仗及世界大賽第2及第5仗達成完投。

MLB世界大賽｜大谷翔平第8局打擊期間球棒折斷。（路透社）

藍鳥主帥也大讚：他令我們吃盡苦頭

山本由伸連續兩場完投，連對手藍鳥主帥John Schneider亦稱讚，「季後賽連續兩場完投，真是相當了不起，他令我們吃盡苦頭。」今仗擔任代打的大谷翔平，今場4次打擊，擊出1支安打。

道奇作客多倫多1勝1負，未來3仗會回師洛杉磯主場作賽。下一仗會在美國時間周一晚上舉行。