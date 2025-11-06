全運會跳水︱女子雙人10米決賽全紅嬋三甲不入　陳芋汐掌敏潔奪冠

全紅嬋今屆全運會最後一戰，夥拍王偉瑩出戰女子雙人10米高台決賽。二人在早上10時展開的初賽以第3名成績晉身決賽，再次與國家隊隊友、她的最強對手陳芋汐夥拍掌敏潔組成的上海隊爭金。

全紅嬋／王偉瑩在決賽初段表現不俗，可惜無復輕盈身材的全紅嬋，未能施展昔日的「水花消失術」，最終以第5名完成今屆賽事。



全運會．跳水︱全紅嬋與王偉瑩在女子雙人10米高台決賽三甲不入。（截圖）

全紅嬋夥王偉瑩再戰最強對手

廣受外界關注的全紅嬋，今日（6日）出戰女子雙人10米高台賽事，但因有傷在身，不會參加11月10日的個人賽項目女子10米高台跳水。

今早女子雙人10米高台初賽，全紅嬋／王偉瑩組合表現平平，以第3名成績入決賽，決賽第一跳再做指定動作、難度系數2.0的201B向後翻騰半周屈體，演出水準，獲得51分，但仍較陳芋汐／掌敏潔的52.2分稍為落後1.2分。

全運會．跳水︱全紅嬋（右）夥拍王偉瑩出戰女子雙人10米高台。（截圖）

雙人10米高台決賽大戰陳芋汐／掌敏潔

第二跳為難度系數2.0的301B，反身翻騰半周屈體，全紅嬋／王偉瑩繼續平穩演出，獲48.60分，累積99.6分，暫列第三；陳芋汐／掌敏潔在301B再獲52.8分，以105分續排第一。

比賽關鍵在難度更高的自選動作開始，第三跳全紅嬋／王偉瑩選擇難度3.0的107B，向前翻騰3周半屈體，獲得不錯的72分，累積171.60分。同是107B，陳芋汐／掌敏潔再獲全場最高的80.1分，累積185.1分，優勢進一步擴大；獲譽「全紅嬋接班人」的13歲小將李蕊汐與盧為組成的四川組合，在第3跳後以174.6分暫列第二，全紅嬋／王偉瑩排第三。

全運會．跳水︱陳芋汐夥掌敏潔為上海奪得女子雙人10米高台金牌。（新華社）

13歲四川「新全紅嬋」表現突出 全紅嬋組合三甲不入

3對獎牌熱門組合5套動作相同，第四跳為難度3.2的407C向内翻騰三周半抱膝。全紅嬋、王偉瑩在同步上稍為不一致，獲得71.04分，同一套動作，陳芋汐／掌敏潔獲82.56分，累積267.66分續居身一位；四川組合李蕊汐／盧為，以251.40緊隨其後，全紅嬋、王偉瑩在4跳後以242.64分排第三。

決賽最後一組動作為難度3.2的5253B，向後翻騰兩周半、轉體一周半屈體，全紅嬋、王偉瑩有點失準，僅獲69.12分；陳芋汐／掌敏潔在5253B獲得82.56分，連續3個自選動作均獲超過80分，這對上海組合繼初賽後在決賽又一次以由頭帶到尾姿態，以總分339.06為上海奪得金牌，四川組合李蕊汐／盧為以322.44分獲銀牌。

全紅嬋、王偉瑩在最後兩跳未能發揮最高水準，終被江蘇隊的劉軍熙/孟澤瑞、以及陝西隊的崔家溪／王韵晗超越，江蘇隊以316.44分得季軍，陝西隊以313.08分排第四，全紅嬋、王偉瑩以311.76分獲第五名，無緣獎牌。