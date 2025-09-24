羽毛球︱戴資穎積分歸零　獲著名球評讚揚史上最佳成就看齊眾巨匠

台灣羽毛球天后戴資穎尚未正式退役，然而去年10月起為治療膝部傷患申請保護排名，惟一年來未參賽，上周世界排名積分正式「歸零」，猶如一個時代的終結。

由2007年初登國際舞台至今18載，打法瀟灑的「小戴」早已贏盡球迷的掌聲與愛戴，球員生涯命運跟李宗偉一樣，總是在最高殿堂與冠軍擦身而過，贏盡獎盃的光輝歲月，就只差奧運和世錦賽金牌。英國著名球評家奇勒（Gillian Clark）特別撰文向戴資穎致敬，認為「小戴」是她看過的最佳女子羽毛球手，成就甚至可與體育界4大巨匠費達拿、米高佐敦、活士和阿里齊名。



戴資穎為治療膝部傷患一年未有比賽，世界排名積分正式「歸零」。（Getty Images）

戴資穎世界排名積分「歸零」 英國著名球評撰文致敬

64歲的奇勒昔日亦是羽毛球手，這位雙打專家曾6奪英聯邦運動會金牌，4度當上歐洲冠軍。退役後轉型當評述員，過去25年來為世界羽聯（BWF）擔任首席球評，獲譽「羽毛球之聲」（voice of badminton）。

就在戴資穎世界排名積分「歸零」之際，奇勒在社交媒體撰文稱，「世上有某幾位運動員，比賽時能夠以使出『殺手本能』的同時，同時瀟灑優雅兼備，他們的優雅將運動表現提升至一個藝術美學層次。」她舉例，「網球手費達拿就是最佳例子，還有籃球的米高佐敦，高爾夫球的老虎活士及拳王阿里（Muhammad Ali）。他們全部都有能力既瀟灑又不失勇悍地發揮複雜的運動技能。把困難的事情做起上來輕重若輕，是種罕有的能力。」

她續稱，這些出色的運動員另一共通點，就是「全部都獲廣泛公認是運動項目中歷來最佳」，然而「有趣的是，他們並未擁有最多大滿貫、NBA冠軍、主要錦標或是世界冠軍」，因此她認為，評論體育成就時，在「最成功」與「最佳」之間是有分別的，「正如上述這些運動員，戴資穎亦是優雅運動員的典範。」

女子羽毛球，有種瀟灑叫戴資穎。（Getty Images）

獲「羽毛球之聲」奇勒高度讚賞 成就與費達拿佐敦活士阿里看齊

奇勒形容，「戴資穎的移動超乎尋常地快捷和剛猛，同時流暢瀟灑。她把優雅的移動與一系列技術動作結合一起，超越在她之前的每個女子單打選手。她精準猛烈的擊球打來遊刃有餘，創造出奇妙的假動作。她的對手一次又一次被她的掩護動作和突襲弄得毫無招架之力，又或是在小戴冷靜地擊球到無人地帶前已遭擊敗。」

奇勒接着引用阿里的名句「如蝶飛舞，如蜂螫刺（float like a butterfly, sting like a bee）」 來形容戴資穎的「優雅進攻」，「看小戴比賽是種享受，她的腳步和跳躍動作猶如首席芭蕾舞者般漂亮，她的擊球和假動作近乎魔術大師水平，她控制對打來回球時就像管弦樂團的指揮家，而她在做出這一切動作的同時，還有種藝術家的洞察力和畢加索那樣的豐富想像力。」

戴資穎。（Getty Images）

獲權威認證「最佳女單羽毛球手」

她最後寫道，戴資穎或許得不到世錦賽和奧運金牌，「但以我愚見，戴資穎是我所見證過的『最佳』女子單打球手。戴資穎博士，我們會非常想念你的技藝和超凡體育精神。」

戴資穎曾3奪亞錦賽冠軍，亦贏過亞運，可是4戰奧運只有2021年在東京晉身決賽，不敵陳雨菲得銀牌。世錦賽6度戰至8強止步，最佳成績是2021年打入決賽，卻不敵山口茜得銀牌，2022年獲銅牌。

戴資穎為台灣女子羽毛球寫下大量里程碑。（Getty Images）

從小就跟隨愛打羽球的父母出沒在高雄各大羽毛球場，戴資穎小學三年班正式接受羽球訓練，六年級就在乙組封后，成為台灣歷來最年輕甲組選手。15歲進入國際賽場後一鳴驚人，被譽為天才少女，2012年18歲的她成為最年輕的超級系列賽冠軍得主，2016年初登女單世界排名第一，成為台灣首位世界球后，歷年下來她先後共214周高佔「世一」，創下羽毛球女單球手紀錄。

她在巡迴賽表現出色，曾3奪全英賽冠軍，亦4次在年終賽稱霸，即使看來欠缺那兩面大賽金牌，實際已為台灣女子羽毛球創下大量歷史里程碑。

Gillian Clark原文：