全運會乒乓球︱孫穎莎一直在成功與失敗中徘徊　力爭首奪女單金牌

全運會乒乓球賽事，水平絕對不下於奧運和世錦賽，對一眾國乒頂尖球手而言，全運甚至可能較更難應付。中國作為乒乓第一強國，絕對是高手雲集，就算不是全國知名或世界排名高的球手，一樣可以身懷絕技。

強如樊振東也是第3次戰全運才首度在全運男單稱霸，有「小霸王」外號的孫穎莎，不經不覺已經25歲，這位年紀輕輕已贏盡奧運、世錦賽和世界盃冠軍的「00後」代表球手，頭兩次出戰全運均未嘗女單冠軍滋味，今次能否取得突破？



全運會乒乓球︱孫穎莎第3度出戰全運會。（新華社）

乒乓球11月10日重點比賽

1230／男單32強 樊振東（上海）對 周雨（河北）

1230／女單32強 孫穎莎（河北）對 劉煒珊（天津）

2030／男單32強 王楚欽（北京）對 魏世皓（黑龍江）



乒乓球11月11日重點比賽

1230 女單32強 陳夢（山東）對 孫銘陽（上海）



孫穎莎16歲初登成人賽一鳴驚人

5歲開始接觸乒乓球，15歲贏得全國少年錦標賽女單冠軍開啟國家隊大門，孫穎莎2017年進入國家一隊時仍只得16歲。同年7月在日本公開賽首度在國際賽場亮相成人賽即收穫女雙、女單冠軍，在國際乒壇一鳴驚人。2017年年底又在世界青年乒乓球錦標賽奪得女單、女雙和團體三項冠軍。

當時孫穎莎已因硬朗打法獲得「小魔王」稱號，中國歷代名將之中，鄧亞萍、王楠和張怡寧獲譽中國女子乒乓球「三代大魔王」，莎莎17歲已被喚作「小魔王」，可見外界對她實力的肯定與極高期望。可是她對這個外號並不滿足，以張怡寧為偶像的她曾說過，「寧姐是大魔王，我也很希望有一天能蛻變成『大魔王』」。

孫穎莎2017年初戰成人賽時只得16歲。（Getty Images）

以天上祖母為爭勝動力

2021年東京奧運，孫穎莎首次踏上奧運舞台。她與陳夢和王曼昱合力為中國贏得團體賽金牌，終於實現了奧運金牌夢，但她未因此而自滿，反而從女單決賽不敵陳夢而汲取經驗，「我知道自己還有很多不足，奧運會是夢想的舞台，但夢想不會一次就實現。這枚銀牌，是我重新出發的起點」。

當時她尚未知道祖母已經離世。父母事業繁忙，孫穎莎小時候由祖父母養大，祖孫感情深厚。就算進入國家隊受訓，假日不常回鄉過節，仍不時打電話問候兩老。她祖母在2021年4月突然因病辭世，那時候正值奧運備戰關鍵期，家人擔心噩耗會影響莎莎的情緒，遂決定隱瞞悲訊。

孫穎莎不負眾望，以1金1銀結束首次奧運之旅，孫父才將壞消息告訴她，「有件事爸爸隱瞞了很久，你的祖母不在人世了」，突知噩耗的孫穎莎在電話的另一端忍不住抽泣，但她收拾心情後在日記中寫道：「我沒能陪你走最後一程，但我會用我的努力，讓你在天上為我驕傲。」

2021年東京奧運孫穎莎夥陳夢、王曼昱贏得女團金牌，當時仍未知祖母已離世。（Getty Images）

世上首個「00後」世界冠軍

就如孫穎莎所言，「夢想不會一次就實現」，東京奧運後的世界錦標賽，她在決賽不敵隊友王曼昱，猶幸她沒有因為這次失利而停下腳步，2023年在南非德班上演的世錦賽，她再次展現世界頂級球手實力，一路過關斬將，再次晉身女單決賽。

「我不怕輸球，怕的是停下來不進步。每一次失敗都是一次提醒——提醒我還不夠強，提醒我還可以更好。」比兩年前變得更好的孫穎莎，雖然在決賽先失一局，但她頂住壓力，最終以局數4：2擊敗隊友陳夢，奪得生涯首個女單世界冠軍。

全運會乒乓球︱孫穎莎力爭首個全運會女單金牌。（新華社）

「我不怕輸球，怕的是停下來不進步」

「這一刻我等了很久，不是為了證明給別人看，而是證明給自己——我可以做到。」這個冠軍意義尤深，孫穎莎成為史上首個「00後」的乒乓女單世界冠軍，亦達成了「世乒賽金滿貫」，即是包攬世乒賽女團、女單、女雙及混雙冠軍，乒壇上歷來只有9名球手達到這項成就。

一年後再戰奧運，她雖與陳夢及王曼昱合力為中國隊蟬聯女團金牌，亦夥拍王楚欽稱霸混雙，但女單決賽再次敗在陳夢拍下，以2金1銀完成巴黎之旅。她曾感言：「我一直在成功和失敗中徘徊，經歷過歡笑也經歷過淚水」。

全運會乒乓球︱孫穎莎：。（新華社）

「夢想不滅，追夢不止」

孫穎莎以無數汗水和淚水擦亮閃閃生輝的獎盃，未為落敗而放棄，樂觀地說：「無論是挫折、勝利還是失敗，我都歷經艱辛，從中汲取經驗」。

在三大賽（奧運、世錦賽、世界盃）累積17個冠軍，也達到穩佔世界排名第一長達三年的驚人成就，更成為歷來首位排名積分突破12000分的女球手，孫穎莎仍在不停求進，自言：「夢想不滅，追夢不止，莎莎還會努力」，2017初戰全運在女單得第4名，2021年再進一步晉身決賽，0：4不敵王曼昱獲銀牌，今屆能否終於如願一舉為河北拿下金牌？