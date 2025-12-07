乒乓混合團體世界盃︱中國大勝日本奪冠　德國激戰挫韓國摘銅

乒乓混合團體世界盃周日4支晉身最後階段的隊伍均要打足兩場，實力最強的中國和日本在準決賽分別以8：3擊敗韓國和德國，晚上在金牌戰對決，德國則與韓國爭銅牌。

結果中國在金牌戰以8：1大勝日本奪冠，德國與韓國鬥得燦爛，今屆賽事表現讓人眼前一亮的德國隊終以8：7險勝獲第三名。



乒乓．混合團體世界盃︱中國在金牌戰8：1大勝日本奪冠。(ITTF)

乒乓球．混合團體世界盃賽制是什麼？

混合團體世界盃的賽制為「15局8勝」，每場比賽會先進行混雙、女單、男單，然後按情況再鬥女雙、男雙，每場比賽都會打足3局，率先取得8局的隊伍獲勝。

今屆賽事中國和日本實力明顯「超班」，可是兩軍決賽碰頭，日本隊今次完全無力招駕，混雙、女單均吃下3隻光蛋，到第3場才由張本智和在男單拿回一局「破蛋」。

乒乓混合團體世界盃．金牌戰︱中國8：1勝日本

第1場. 混雙︱王楚欽/孫穎莎 3：0 松島輝空/大藤沙月（11：4，11：4，11：6）

第2場. 女單︱王曼昱 3：0 張本美和（11：6，11：7，11：6）

第3場. 男單︱林詩棟 2：1 張本智和（6：11，11：7，11：6）



第1場混雙，中國派出王楚欽/孫穎莎，輕鬆地以11：4，11：4，11：6擊敗日本年輕組合松島輝空/大藤沙月。第2場女單，日本以17歲的張本美和出戰，結果被王曼昱直落3局擊倒。日本直到第3場、男單賽事才由張本智和「破蛋」，他在林詩棟身上以11：6取得首局，可是之後無以為繼，日本亦以總局數1：8大敗，獲得銀牌。

乒乓混合團體世界盃．銅牌戰︱德國8：7勝韓國

第1場. 混雙︱邱黨/考夫蔓 2：1 朴康賢/金娜英（11：5，11：7，8：11）

第2場. 女單︱沙賓溫特 1：2 李恩惠（11：5，9：11，10：12）

第3場．男單︱弗朗西斯卡 1：2 張禹珍（5：11，11：7，7：11）

第4場．男雙︱杜達/邱黨 2：1 朴康賢/吳晙誠（7：11，11：3，11：9）

第5場．女雙︱溫特/米特蘭姆 2：1 李恩惠/崔孝珠（11：9，6：11，11：1）



相對金牌戰的戰情一面倒，德國對韓國的銅牌戰便緊湊得多。德國憑混雙取得2：1優勢，之後韓國兩個單打均2：1勝出，3場過後領先5：4。德國憑男雙贏2：1追成6：6平手，戰至最後一場的女雙賽事，溫特/米特蘭姆以2：1 李恩惠/崔孝珠，助德國贏8：7，成功力壓韓國踏上頒獎台。