英超︱狼隊終開齋第20輪主場挫韋斯咸　紐奴為差勁表現向球迷道歉

狼隊終於開齋！今季在英超遲遲未能贏波，難逃降班並向着各項恥辱紀錄邁進的狼隊，第20輪賽事主場面對韋斯咸，終於以一場3：0勝仗，取得2025/26球季第一場聯賽勝仗。

賽後3分變6分，依然排在榜尾，更大意義在於一班球員未放棄戰鬥，並將韋斯咸「拖落水」墮入降班深淵。



英超︱艾華士終帶領狼隊開齋，第20輪主場挫韋斯咸。（路透社）

上半場3球終結韋斯咸 狼隊取得今季首勝

艾華士（Rob Edwards）11月12日接手狼隊帥位，領軍頭8仗全敗，到上輪作客在曼聯身上搶得一分，今仗主場出擊終贏得首場勝仗。這亦是狼隊自上季尾、4月26日擊敗李斯特城以來，首度在聯賽全取3分。

狼隊今季僅靠9月尾至10初對熱刺及白禮頓的兩場和局，取得兩分。之後吃下連場敗仗，追平聖誕節只得兩分的英超最低分紀錄。新的一年終在起色，除夕夜1：1賽和曼聯，今場對韋斯咸，開賽4分鐘已由阿里亞斯（Jhon Arias）開紀錄，31分鐘黃喜燦射入十二碼，加上馬迪奧斯文尼（Mateus Mane）41分鐘的入球，上半場3個入球已終結比賽。

韋斯咸陷降班危機 紐奴為差勁表現致歉

今仗毫無還擊之力的韋斯咸，全場只得5次射門而且無一命中，賽後主帥紐奴向球迷致歉並直呼「很尷尬」，「今天是我們歷來最差表現，我記不起在足球場上有更差勁的感覺。」這位葡萄牙主帥宣稱，一切跟他的前途無關，「而是我們如何走出困境，如何能夠進步及取得成績，從聯賽榜內攀升，這才是我們關心的事。」

2025年9月，紐奴從樸達手中接過帥印，當時球隊排在第19位，經過20輪比賽，他們仍以14分排第18位，與17位的諾定咸森林相差 4分。