馬鞍山行山｜石壟仔古道探中尉石室感受二戰歷史　經壁山溪落西貢

今日走陰涼的路。水塘路選擇不多，行梅子林上茅坪也不錯。今早在富安花園起步。山友們不自律，被禁止進入富安花園範圍。（出發日期：2021年9月15日）



走遠一點去梅子林路口上山。茅坪那邊走得多，今日改行對面的石壟仔古道。到村口過橋去古道入口，走上引水道旁邊石壆，橫過引水道，進入古道上山。

這條古道中途經過石壟仔村和祠堂，之後直上茅坪坳的五鄉聯達學校遺址。今日中途轉左去探「中尉石室」，然後上昂平。

按圖看清路線及沿途風景，從梅子林路口上山，途經過石壟仔村和祠堂👇👇👇

古道在林蔭下，在酷熱天氣下也覺陰涼。古道緩緩向上，不覺太吃力。見石階，倒塌的石屋，到石壟仔廢村了。祠堂在一個台階上，現仍有村民到此打掃。祠堂右邊離開，繼續沿古道上行。

之後，離開古道轉左走上八十米左右的山坡。山坡上有一堆大石，巨石間有洞室——中尉石室。參觀石室後，不走回頭路，直上昂平高原。

那個「中尉」是誰？「中尉」是在二戰時期被東江縱隊營救的美國飛行員。回來查一下資料，1944年2月11日，克爾中尉（Donald W. Kerr）奉命執行轟炸啟德機場任務。他所駕駛的飛機受到側擊，油箱起火，於是跳傘逃生，降落到沙田坳道獅子亭附近。

14歲游擊隊交通員李石把他收藏在觀音山村和芙蓉𡋾村之間一個「破炭窯」。日軍在九龍一帶搜捕，於是又把克爾轉移到其他地點，第五個停留地點是石壟仔村後山脊上的石室。他在石室逗留十四天，才被轉移到另一個地方。

中央圖書館是有一本「克爾日記」。一個未曾到過香港的美國飛行員，當然不能講出身處什麼地方，曾被帶到哪些地區匿藏了。但日記有他逃難的紀錄，還有他的後人來尋訪他的逃難路線和曾協助他的游擊隊員。

有很多山友去石室打卡，所以路徑十分明顯。但始終不是一條山徑，不時要爬上大石，說好要閒遊，現在要落手落腳。

有點崎嶇。看地圖，似乎很接近鹿巢山獨木舟石。據克爾日記所載，1944年2月20日半夜，他們「開始沿著小路，直接沖著山脊頂走去。」大概是指爬上石壟仔村後的鹿巢山。

見到巨石，很像東涌對上的三角石。只顧看三角石，原來已到石室了。

日記寫道：

我們要越過山坡到一處多石的荒野，要從山頂滑下一大片斜坡，才能到......一個特別的、多突出物的地方......我們下降到一個陰暗的洞穴，接著滑下大石，降落到深處的石堆，然後十分小心地靠著手電筒的光，爬進一個形成於破碎石塊和巨礫之間的嶙峋洞穴。

這就是日記所形容的大石堆。

這個較大，呈三角形。是這個吧？走進石洞，再由孔隙走出去。走出洞口回望。洞口不大，揹著背囊爬出來，還真是有點難度。回過頭，原來還有一個更大的石室。這個就是「中尉石室」吧？

看完石室，回到主徑。已有山徑上通往昂平，不用走回頭路，走上斜坡，見大金鐘。在昂平附近草叢的小徑穿插，到麥徑四段。

十一點左右到茅坪坳五聯達休息一下。因為之後沒有可供小休的地方。小休後，行麥徑四段。

離開五聯達大約一百米左右，留意左邊路口。今日想重行一八年五月卅一日我跟週四行的一條路。那天從企壁山上茅坪坳。今日逆行。這條路不算熱門。有心理準備要「穿林越棘」了。

入口頗清晰，初段不算難行。偶然有蜘蛛網，但有頗新淨的路標，估計有行山隊走過。有疏林，也有茂密的芒萁，但越行越密，似乎離開了地圖上的路徑。

一直留意右邊是否有路口，因為要中途轉右橫移去孟公窩路，直落便錯了。發現右邊有一條隱徑，還有殘舊路標。於是轉入右邊的樹林。看地圖，其實早已偏離山徑。若不轉右，便會沿圖中「企壁山古道」的路徑落山。但轉右橫移，卻遇上密林。

若不是見有殘舊路標，便沒信心穿越這片密林。

最後走回明顯的路胚。那就是三年前走過的路線，但仍十分茂密，直到一個墓地，見墓地即有拜山路，路胚不致太難行了。仍有很密的芒萁，但已比剛才那密林好。

來到壁山溪，在壁山溪稍歇，續走山徑到孟公窩路。

在壁山溪稍歇，續走山徑到孟公窩路👇👇👇

來到孟公窩路上打瀉油坳的山徑，本來打算轉上打瀉油坳出九龍。但到此已沒有鬥志，落山去西貢飲茶算了。

到孟公窩路盡頭，經過墳場，走左邊的路較近。接回到孟公窩路，經過佛光寺。時間尚早，行西貢公路去西貢飲茶。

今日想閒遊，結果又辛苦了一個上午，走了十公里路。

