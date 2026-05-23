西貢行山｜北潭凹至鰂魚湖7公里短線　牛湖墩老虎峒大枕蓋連走

今日去西貢行山。西貢東的山頭草多樹少，視野開濶，景色優美。但夏天不宜。這幾天早上清涼，天晴乾燥。難得有這種天氣，就多去一次西貢，讓山友們享受春日陽光和美景吧。（出發日期：2026年3月15日）



今早九點正在北潭凹集合起步。選了一條頗輕鬆的路線，北潭凹上牛湖墩，過老虎峒，沿赤徑後的山嶺走到筆架山。這條路經過三個山頭，反彈兩次，但落差不大，不會太辛苦。

+ 9

路口在北潭凹巴士站對面，沿山徑走到牛湖墩營地。其實也可以從麥徑二段走到這裡。上牛湖墩的入口就在長凳後面。幾分鐘後見一塊大石，再往上走，不久到牛湖墩。

牛湖墩上風景一般，山頂有測量躉。

+ 10

走下牛湖墩與老虎峒之間的山坳，反彈上老虎峒。老虎峒山頂開揚，視野廣濶。背後山頭是牛湖墩，另一邊是牛耳石山、岩頭山。還可看到赤徑口、東龍二輋、蚺蛇尖。

老虎峒之後是沿赤徑西南面的山脊走，越吹筒坳上筆架山。在老虎峒打過卡，轉向東南落吹筒坳。

+ 23

西貢有幾個山坳都叫「吹筒坳」。不知真假，亦不知出處，但地名有總好過無。若沒有地名，用文字紀錄便要說「這個山坳」、「那個山坳」，多麼不便。

吹筒坳反彈，第二次反彈了。大家都覺有點累。繼續沿開揚的山脊緩緩上行，前面又有兩個山丘。看地圖，有人把這山丘標註為「筆架山」。山友問這個山頭是否今天的最高點。當然不是，還有大枕蓋呢。

在筆架山上北望，較近的是金山尾，遠處蚺蛇尖，背後的山脊是北坑和秋楓石澗的分水嶺，分隔赤徑口（右）和高塘口（左）的東心淇半島，前面尖峰是牌額山（牛頭山）。

今日閒遊，不上牌額山。就在這個山頭轉右落鹿湖郊遊徑。在筆架山南行，到鹿湖郊遊徑反彈上大枕蓋。

+ 12

對面就是大枕蓋，落郊遊徑。到郊遊徑這個十字路口。轉右沿郊遊徑落北潭路最快，但有很長的石級路，不好走，寧願上大枕蓋行山路落鰂魚湖。

又要上斜路。這山坡叫「枕蓋尾」。山友在路口停下來，不想登頂。既然來到，就上去打卡。

+ 6

打過卡便轉向南面落山。來到尾段，留意右邊落鰂魚湖的路口。沿路有路標，路徑清晰。路不難行，但枝葉橫伸到路中，不時勾衫打面。還要留意插在地上的水泥板。

中途只有一個分岔路口，右邊去「企人石」，左邊落鰂魚湖較近。

+ 13

感覺這條路很長，其實落萬宜坳行大網仔路的路程更長。不過大網仔路是車路。行車路可快跑，自然感覺較短了。

到北潭涌低地抽水站對面的斜坡，到北潭路轉左，走幾分鐘就到鰂魚湖巴士站。走了不足七公里，可算是近期最短。

【本文獲「山水小組」授權轉載。】